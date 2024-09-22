Рейтинг@Mail.ru
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:56 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974140017.html
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат - РИА Новости, 22.09.2024
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат
Сотрудники военкомата в Закарпатской области отпустили двух священников канонической Украинской православной церкви, но обязали их через время явиться в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:56
2024-09-22T22:56
религия
украина
закарпатская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Закарпатской области отпустили двух священников канонической Украинской православной церкви, но обязали их через время явиться в военкомат, сообщил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Ранее в воскресенье Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата в Закарпатской области похитили двух священников Украинской православной церкви, забрали у них телефоны и применили к ним силу. "Отец Василий и отец Степан на свободе… Священникам вернули телефоны, документы. Отцу Степану, который является клириком Одесской епархии, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) дали три дня на то, чтобы покинуть Закарпатскую область, а также обязали через три дня явится в ТЦК Одессы", - написал депутат в своем Telegram-канале. По его словам, отца Василия обязали явится в Хустский военкомат в Закарпатской области ровно через месяц. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html
украина
закарпатская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4181c539c72dc84632ce0bfb9d2ea45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, закарпатская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Закарпатская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат

Дмитрук: на Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Закарпатской области отпустили двух священников канонической Украинской православной церкви, но обязали их через время явиться в военкомат, сообщил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее в воскресенье Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата в Закарпатской области похитили двух священников Украинской православной церкви, забрали у них телефоны и применили к ним силу.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
21 августа, 08:00
"Отец Василий и отец Степан на свободе… Священникам вернули телефоны, документы. Отцу Степану, который является клириком Одесской епархии, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) дали три дня на то, чтобы покинуть Закарпатскую область, а также обязали через три дня явится в ТЦК Одессы", - написал депутат в своем Telegram-канале.
По его словам, отца Василия обязали явится в Хустский военкомат в Закарпатской области ровно через месяц.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области
14 марта, 18:11
 
РелигияУкраинаЗакарпатская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала