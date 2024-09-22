https://ria.ru/20240922/ukraina-1974140017.html

На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат

На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат - РИА Новости, 22.09.2024

На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат

Сотрудники военкомата в Закарпатской области отпустили двух священников канонической Украинской православной церкви, но обязали их через время явиться в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T22:56

2024-09-22T22:56

2024-09-22T22:56

религия

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россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Закарпатской области отпустили двух священников канонической Украинской православной церкви, но обязали их через время явиться в военкомат, сообщил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Ранее в воскресенье Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата в Закарпатской области похитили двух священников Украинской православной церкви, забрали у них телефоны и применили к ним силу. "Отец Василий и отец Степан на свободе… Священникам вернули телефоны, документы. Отцу Степану, который является клириком Одесской епархии, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) дали три дня на то, чтобы покинуть Закарпатскую область, а также обязали через три дня явится в ТЦК Одессы", - написал депутат в своем Telegram-канале. По его словам, отца Василия обязали явится в Хустский военкомат в Закарпатской области ровно через месяц. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html

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украина, закарпатская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире