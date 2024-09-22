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В Раде назвали потерю Угледара вопросом времени - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:26 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974138833.html
В Раде назвали потерю Угледара вопросом времени
В Раде назвали потерю Угледара вопросом времени - РИА Новости, 22.09.2024
В Раде назвали потерю Угледара вопросом времени
Ряд городов на контролируемой ВСУ части Донецкой Народной Республики не готовы к обороне, а из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:26
2024-09-22T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
константиновка
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ряд городов на контролируемой ВСУ части Донецкой Народной Республики не готовы к обороне, а из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени, заявила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. "За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые не участвовали в боях и "убегают из-за страха и необученности". "Преимущественно мобилизованный офицерский состав этих бригад не проходил слаживания и не знает элементарных вещей. Это продолжают делать вместо того, чтобы приоритетно пополнять боевые бригады. Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях", - отметила Безуглая. По ее словам, сейчас вокруг Красноармейско-Димитровской агломерации силами военных администраций, местных подразделений военных возводятся фортификации. "Разрыв между киевскими военными штабами и полем произошел… Сырский может дальше играть в своей "Курской песочнице", но сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять? Господин президент, вас вводят в заблуждение, заберите их, вырвите ВСУ из их кровавых "лапок"! Если Сырский так вам врет, это показывает, насколько он не уважает вас как своего руководителя и насколько ему безразлична жизнь украинского гражданина", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая обвинила во лжи Александра Сырского. До этого она также неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, в частности - бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Среди прочего Безуглая также отмечала, что Сырский готов к капитуляции и не верит в победу.
https://ria.ru/20240922/zapad-1974129582.html
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донецкая народная республика
киев
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в мире, донецкая народная республика, киев, константиновка, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Константиновка, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Раде назвали потерю Угледара вопросом времени

Депутат Рады Безуглая: Угледар не готов к обороне из-за действий Сырского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ряд городов на контролируемой ВСУ части Донецкой Народной Республики не готовы к обороне, а из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени, заявила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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По ее словам, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые не участвовали в боях и "убегают из-за страха и необученности".
"Преимущественно мобилизованный офицерский состав этих бригад не проходил слаживания и не знает элементарных вещей. Это продолжают делать вместо того, чтобы приоритетно пополнять боевые бригады. Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях", - отметила Безуглая.
По ее словам, сейчас вокруг Красноармейско-Димитровской агломерации силами военных администраций, местных подразделений военных возводятся фортификации.
"Разрыв между киевскими военными штабами и полем произошел… Сырский может дальше играть в своей "Курской песочнице", но сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять? Господин президент, вас вводят в заблуждение, заберите их, вырвите ВСУ из их кровавых "лапок"! Если Сырский так вам врет, это показывает, насколько он не уважает вас как своего руководителя и насколько ему безразлична жизнь украинского гражданина", - добавила Безуглая.
Ранее Безуглая обвинила во лжи Александра Сырского. До этого она также неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, в частности - бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Среди прочего Безуглая также отмечала, что Сырский готов к капитуляции и не верит в победу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевКонстантиновкаАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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