На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ
Депутат Рады Дмитрук: на Закарпатье похитили двух священников УПЦ
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, заявил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сегодня днем на Закарпатье бандиты из ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили двух священников УПЦ. Инцидент произошел сразу же после литургии. "Воины" скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии", - написал Дмитрук.
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По его словам, сотрудники военкомата применили к священнослужителям силу и отобрали телефоны.
"Связи с ними нет. Близкие не знают, в каком они состоянии и что с ними… Известно только то, что священников зачем-то возили по всей Закарпатской области, не объясняя причин. Прямо сейчас сотни человек собираются у Хустского ТЦК, блокируют дороги, в том числе межгородские", - добавил депутат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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