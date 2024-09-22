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На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ - РИА Новости, 22.09.2024
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Религия
 
20:52 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974132787.html
На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ
На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ - РИА Новости, 22.09.2024
На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ
Сотрудники военкомата похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, заявил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:52
2024-09-22T20:52
религия
украина
закарпатская область
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, заявил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сегодня днем на Закарпатье бандиты из ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили двух священников УПЦ. Инцидент произошел сразу же после литургии. "Воины" скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии", - написал Дмитрук. По его словам, сотрудники военкомата применили к священнослужителям силу и отобрали телефоны. "Связи с ними нет. Близкие не знают, в каком они состоянии и что с ними… Известно только то, что священников зачем-то возили по всей Закарпатской области, не объясняя причин. Прямо сейчас сотни человек собираются у Хустского ТЦК, блокируют дороги, в том числе межгородские", - добавил депутат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240921/ukraina-1974009458.html
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украина, закарпатская область, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Закарпатская область, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ

Депутат Рады Дмитрук: на Закарпатье похитили двух священников УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, заявил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Сегодня днем на Закарпатье бандиты из ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили двух священников УПЦ. Инцидент произошел сразу же после литургии. "Воины" скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии", - написал Дмитрук.
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По его словам, сотрудники военкомата применили к священнослужителям силу и отобрали телефоны.
"Связи с ними нет. Близкие не знают, в каком они состоянии и что с ними… Известно только то, что священников зачем-то возили по всей Закарпатской области, не объясняя причин. Прямо сейчас сотни человек собираются у Хустского ТЦК, блокируют дороги, в том числе межгородские", - добавил депутат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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