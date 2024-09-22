https://ria.ru/20240922/ukraina-1974132787.html

На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ

На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ - РИА Новости, 22.09.2024

На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ

Сотрудники военкомата похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, заявил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T20:52

2024-09-22T20:52

2024-09-22T20:52

религия

украина

закарпатская область

украинская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, заявил отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Сегодня днем на Закарпатье бандиты из ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили двух священников УПЦ. Инцидент произошел сразу же после литургии. "Воины" скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии", - написал Дмитрук. По его словам, сотрудники военкомата применили к священнослужителям силу и отобрали телефоны. "Связи с ними нет. Близкие не знают, в каком они состоянии и что с ними… Известно только то, что священников зачем-то возили по всей Закарпатской области, не объясняя причин. Прямо сейчас сотни человек собираются у Хустского ТЦК, блокируют дороги, в том числе межгородские", - добавил депутат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240921/ukraina-1974009458.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

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украина, закарпатская область, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц