https://ria.ru/20240922/ukraina-1974112222.html

На Западе предрекли Украине вечный конфликт

На Западе предрекли Украине вечный конфликт - РИА Новости, 22.09.2024

На Западе предрекли Украине вечный конфликт

На Западе считают, что отказ Киева признать часть территорий за Россией может превратить конфликт в "вечный", пишет политолог Марк Галеотти в публикации для... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T16:40

2024-09-22T16:40

2024-09-22T16:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

нато

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На Западе считают, что отказ Киева признать часть территорий за Россией может превратить конфликт в "вечный", пишет политолог Марк Галеотти в публикации для газеты Times. "Границы Украины часто менялись со временем; настоящая борьба сейчас заключается в том, чтобы обеспечить как можно меньшее перемещение будущих (границ) Украины", - приводит Галеотти слова неназванного "ястреба" из польского аналитического центра, подчеркивая, что отказ от признания Киевом территориальных потерь может обернуться "вечной войной". Галеотти сообщает, что на текущий момент даже среди самых ярых союзников Украины распространился значительный скептицизм относительно возможностей Киева вернуть себе все территории. Кроме того, Галеотти подчеркивает, что в Европе наблюдается значительная "усталость от Украины". "Запад никогда должным образом не задумывался о том, что означает победа (Украины - ред.)", - поясняет политолог. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Ранее Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, в мире