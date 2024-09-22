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Волонтер из России рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки - РИА Новости, 22.09.2024
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10:13 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974069747.html
Волонтер из России рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки
Волонтер из России рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки - РИА Новости, 22.09.2024
Волонтер из России рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки
Российские волонтеры получают сообщения с Украины со словами поддержки ВС РФ, рассказал РИА Новости руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:13
2024-09-22T10:13
здоровье - общество
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украина
курская область
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Российские волонтеры получают сообщения с Украины со словами поддержки ВС РФ, рассказал РИА Новости руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никита Киосев. "На самом деле там (на Украине - ред.) очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков", - сказал он. Волонтер добавил, что они по-прежнему получают сообщения, в том числе через соцсети от граждан. "Иногда я прям получаю сообщения, что вы (ВС РФ) все правильно делаете, мы ждем", - добавил Киосев. По его словам, поддержка приходит от людей в том числе из Киева и Днепропетровска. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240905/kiev-1970660861.html
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здоровье - общество, россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Волонтер из России рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки

Киосев: волонтеры из РФ получают сообщения с Украины со словами поддержки СВО

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Российские волонтеры получают сообщения с Украины со словами поддержки ВС РФ, рассказал РИА Новости руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никита Киосев.
"На самом деле там (на Украине - ред.) очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков", - сказал он.
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Волонтер добавил, что они по-прежнему получают сообщения, в том числе через соцсети от граждан. "Иногда я прям получаю сообщения, что вы (ВС РФ) все правильно делаете, мы ждем", - добавил Киосев.
По его словам, поддержка приходит от людей в том числе из Киева и Днепропетровска.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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08:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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