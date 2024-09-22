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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 22.09.2024 (обновлено: 22:41 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/udar-1974138340.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
В Конотопе Сумской области нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:17
2024-09-22T22:41
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
конотоп
сергей лебедев
безопасность
украина
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. В Конотопе Сумской области нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в ПВД на окраине Конотопа. Там еще и небольшой склад был. Говорят, с дронами", — сказал он.По данным местного издания "Зеркало недели", в городе прогремели взрывы.Сейчас в нескольких областях Украины, в том числе Сумской, звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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сумская область
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сумская область, вооруженные силы украины, конотоп, сергей лебедев, безопасность, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Конотоп, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Конотопе Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. В Конотопе Сумской области нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело в ПВД на окраине Конотопа. Там еще и небольшой склад был. Говорят, с дронами", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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По данным местного издания "Зеркало недели", в городе прогремели взрывы.
Сейчас в нескольких областях Украины, в том числе Сумской, звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныКонотопСергей ЛебедевБезопасностьУкраинаДмитрий Песков
 
 
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