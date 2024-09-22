https://ria.ru/20240922/udar-1974138340.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
В Конотопе Сумской области нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:17
2024-09-22T22:17
2024-09-22T22:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
конотоп
сергей лебедев
безопасность
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дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. В Конотопе Сумской области нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в ПВД на окраине Конотопа. Там еще и небольшой склад был. Говорят, с дронами", — сказал он.По данным местного издания "Зеркало недели", в городе прогремели взрывы.Сейчас в нескольких областях Украины, в том числе Сумской, звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Конотопе Сумской области