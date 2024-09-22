https://ria.ru/20240922/udar-1974138173.html

Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США

Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США - РИА Новости, 22.09.2024

Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США

Президент США Джо Байден сообщил, что пока не дал разрешение Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T22:16

2024-09-22T22:16

2024-09-22T22:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

джо байден

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что пока не дал разрешение Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России. "Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос, американского президента цитирует пул Белого дома. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, нато