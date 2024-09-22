Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США
Белый дом: Байден не разрешал Украине удары вглубь РФ оружием США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что пока не дал разрешение Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России.
"Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос, американского президента цитирует пул Белого дома.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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