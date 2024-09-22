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Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/udar-1974138173.html
Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США
Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США - РИА Новости, 22.09.2024
Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США
Президент США Джо Байден сообщил, что пока не дал разрешение Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:16
2024-09-22T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что пока не дал разрешение Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России. "Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос, американского президента цитирует пул Белого дома. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США

Белый дом: Байден не разрешал Украине удары вглубь РФ оружием США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что пока не дал разрешение Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России.
"Нет", — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос, американского президента цитирует пул Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение
15 сентября, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинНАТО
 
 
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