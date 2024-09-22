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Хлебом-солью встретили на празднике военных Лаоса на учениях "Ларос-2024" - РИА Новости, 22.09.2024
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08:03 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/ucheniya-1974061108.html
Хлебом-солью встретили на празднике военных Лаоса на учениях "Ларос-2024"
Хлебом-солью встретили на празднике военных Лаоса на учениях "Ларос-2024" - РИА Новости, 22.09.2024
Хлебом-солью встретили на празднике военных Лаоса на учениях "Ларос-2024"
Военнослужащие РФ организовали День русской национальной кухни с угощением и концертом для коллег из Лаоса, участвующих в международных учениях "Ларос-2024" в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:03
2024-09-22T08:03
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безопасность
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Военнослужащие РФ организовали День русской национальной кухни с угощением и концертом для коллег из Лаоса, участвующих в международных учениях "Ларос-2024" в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа. "На общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа организовали День русской национальной кухни для коллег из Народной армии Лаоса - участников совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024". Мероприятие началась по русской традиции встречей гостей хлебом-солью, после чего военнослужащих Лаоса пригласили за праздничный стол с русскими национальными блюдами. Для гостей прозвучали русские народные песни в исполнении артистов Дома офицеров Уссурийского гарнизона", - сообщили в пресс-службе ВВО. Ранее в пресс-службе Восточного военного округа рассказали агентству, что военнослужащие России и Лаоса на полигоне в Приморье приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий в рамках международных учений "Ларос-2024". Отмечалось, что военнослужащие Лаоса, для которых на полигоне развернуто более 20 учебных мест, обучаются в соответствии со своими специальностями под руководством российских инструкторов, имеющих боевой опыт. Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие России и Лаоса приступили к практическим занятиям на полигоне в рамках совместного учения "Ларос-2024", среди прочего они отработают ведение переговоров с "террористами" и эвакуацию гражданского населения. Отмечалось, что в ходе первого этапа учения военнослужащим Восточного военного округа и народной армии Лаоса предстоит на практике отработать несколько эпизодов, в том числе ведение переговоров с "террористами", эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта. В рамках второго этапа совместная группировка войск нанесет огневое поражение и проведет операцию по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.
https://ria.ru/20240920/ucheniya-1973748827.html
https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html
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лаос, россия, безопасность, приморский край, вооруженные силы рф
Лаос, Россия, Безопасность, Приморский край, Вооруженные силы РФ
Хлебом-солью встретили на празднике военных Лаоса на учениях "Ларос-2024"

Военные РФ организовали День русской национальной кухни для коллег из Лаоса

© Фото : Пресс-служба Восточного военного округаСовместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2024" стартует в Приморье
Совместное российско-лаосское военное учение Ларос-2024 стартует в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Пресс-служба Восточного военного округа
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Военнослужащие РФ организовали День русской национальной кухни с угощением и концертом для коллег из Лаоса, участвующих в международных учениях "Ларос-2024" в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.
"На общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа организовали День русской национальной кухни для коллег из Народной армии Лаоса - участников совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024". Мероприятие началась по русской традиции встречей гостей хлебом-солью, после чего военнослужащих Лаоса пригласили за праздничный стол с русскими национальными блюдами. Для гостей прозвучали русские народные песни в исполнении артистов Дома офицеров Уссурийского гарнизона", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Российские и лаосские военные начали занятия в рамках учений "Ларос-2024"
20 сентября, 06:12
Ранее в пресс-службе Восточного военного округа рассказали агентству, что военнослужащие России и Лаоса на полигоне в Приморье приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий в рамках международных учений "Ларос-2024". Отмечалось, что военнослужащие Лаоса, для которых на полигоне развернуто более 20 учебных мест, обучаются в соответствии со своими специальностями под руководством российских инструкторов, имеющих боевой опыт.
Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие России и Лаоса приступили к практическим занятиям на полигоне в рамках совместного учения "Ларос-2024", среди прочего они отработают ведение переговоров с "террористами" и эвакуацию гражданского населения. Отмечалось, что в ходе первого этапа учения военнослужащим Восточного военного округа и народной армии Лаоса предстоит на практике отработать несколько эпизодов, в том числе ведение переговоров с "террористами", эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта. В рамках второго этапа совместная группировка войск нанесет огневое поражение и проведет операцию по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.
Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.
Министр обороны России Андрей Белоусов и вице-премьер правительства, министр обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал армии Тянсамон Тяннялат во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
13 августа, 20:10
 
ЛаосРоссияБезопасностьПриморский крайВооруженные силы РФ
 
 
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