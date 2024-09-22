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"Залил кислотой". Жителя Петербурга заподозрили в убийстве сожительницы
"Залил кислотой". Жителя Петербурга заподозрили в убийстве сожительницы - РИА Новости, 22.09.2024
"Залил кислотой". Жителя Петербурга заподозрили в убийстве сожительницы
Петербуржец подозревается в убийстве своей знакомой, тело которой поместил в бочку с кислотой, сообщила полиции его бывшая супруга, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T16:48
2024-09-22T16:48
2024-09-22T16:48
происшествия
санкт-петербург
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Петербуржец подозревается в убийстве своей знакомой, тело которой поместил в бочку с кислотой, сообщила полиции его бывшая супруга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале. "Следствием установлено, 21 сентября в правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина о том, что ее бывший муж совершил убийство своей сожительницы, после чего тело поместил в пластиковую бочку, залив кислотой", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты СК выехали на место происшествия, где у одного из домов на улице Балтийской в автомобиле была обнаружена бочка. "Следователем, при содействии сотрудников МЧС и специализированных служб города на полигоне был произведен осмотр бочки, внутри которой были обнаружены останки тела человека", - добавил в городском главке СК. В следственном отделе по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Отмечается, что подозреваемый в настоящее время задержан в другом регионе РФ и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для предъявления ему обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240807/kislota-1964686440.html
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
"Залил кислотой". Жителя Петербурга заподозрили в убийстве сожительницы
Петербуржца заподозрили в убийстве знакомой, тело которой он спрятал в бочке