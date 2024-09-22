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Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов

Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов - РИА Новости, 22.09.2024

Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра воскресенья со стороны Ливана по северной части страны было выпущено более 100 снарядов. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:50

2024-09-22T07:50

2024-09-22T08:11

израиль

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ливан

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра воскресенья со стороны Ливана по северной части страны было выпущено более 100 снарядов."После сирен, прозвучавших с 6.24 до ... 7.00 во многих районах северного Израиля, было обнаружено около 85 снарядов, пересекших израильскую территорию из Ливана. Часть снарядов удалось перехватить, а упавшие снаряды были идентифицированы в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Отмечается, что пожарно-спасательные службы в настоящее время работают над тушением многочисленных пожаров, возникших в этом районе.До этого с 4.48 мск по 5.10 было обнаружено еще около 20 запущенных снарядов, большая часть из которых была перехвачена, остальные упали на открытой местности. О возможных пострадавших не сообщалось.

израиль

ливан

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израиль, в мире, ливан