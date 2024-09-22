Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 22.09.2024 (обновлено: 08:11 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/tsakhal-1974060339.html
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов - РИА Новости, 22.09.2024
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра воскресенья со стороны Ливана по северной части страны было выпущено более 100 снарядов. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:50
2024-09-22T08:11
израиль
в мире
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3112298a03a4874f69d562e766ca414.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра воскресенья со стороны Ливана по северной части страны было выпущено более 100 снарядов."После сирен, прозвучавших с 6.24 до ... 7.00 во многих районах северного Израиля, было обнаружено около 85 снарядов, пересекших израильскую территорию из Ливана. Часть снарядов удалось перехватить, а упавшие снаряды были идентифицированы в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Отмечается, что пожарно-спасательные службы в настоящее время работают над тушением многочисленных пожаров, возникших в этом районе.До этого с 4.48 мск по 5.10 было обнаружено еще около 20 запущенных снарядов, большая часть из которых была перехвачена, остальные упали на открытой местности. О возможных пострадавших не сообщалось.
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04fd11c152baa961f6705e819ff91816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, ливан
Израиль, В мире, Ливан
Армия Израиля заявила, что со стороны Ливана выпустили более ста снарядов

ЦАХАЛ: с утра воскресенья со стороны Ливана выпустили более 100 снарядов

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля
Ракетный обстрел территории Израиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра воскресенья со стороны Ливана по северной части страны было выпущено более 100 снарядов.
"После сирен, прозвучавших с 6.24 до ... 7.00 во многих районах северного Израиля, было обнаружено около 85 снарядов, пересекших израильскую территорию из Ливана. Часть снарядов удалось перехватить, а упавшие снаряды были идентифицированы в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Отмечается, что пожарно-спасательные службы в настоящее время работают над тушением многочисленных пожаров, возникших в этом районе.
До этого с 4.48 мск по 5.10 было обнаружено еще около 20 запущенных снарядов, большая часть из которых была перехвачена, остальные упали на открытой местности. О возможных пострадавших не сообщалось.
 
ИзраильВ миреЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала