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В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП

В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП - РИА Новости, 22.09.2024

В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП

Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:18

2024-09-22T11:18

2024-09-22T11:24

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тихорецкий район

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале."Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10 километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно", - написал Перепелин.В субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. В субботу более ста человек перевели из ПВР в гостиницы, остальные уехали к родственникам.

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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района 2024-09-22T11:18 true PT0M54S

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Ольга Фомченкова

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