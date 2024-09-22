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В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП - РИА Новости, 22.09.2024
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:18
2024-09-22T11:18
2024-09-22T11:24
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тихорецкий район
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краснодарский край
тихорецк
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале."Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10 километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно", - написал Перепелин.В субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. В субботу более ста человек перевели из ПВР в гостиницы, остальные уехали к родственникам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
2024-09-22T11:18
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Тихорецкий район, Происшествия, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
Оперштаб ввел запрет полевых работ в 10 километровой зоне ЧП в Тихорецком районе