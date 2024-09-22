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В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 22.09.2024 (обновлено: 11:24 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/tikhoretsk-1974076742.html
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП - РИА Новости, 22.09.2024
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:18
2024-09-22T11:24
специальная военная операция на украине
тихорецкий район
происшествия
краснодарский край
тихорецк
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале."Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10 километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно", - написал Перепелин.В субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. В субботу более ста человек перевели из ПВР в гостиницы, остальные уехали к родственникам.
тихорецкий район
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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
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тихорецкий район, происшествия, краснодарский край, видео, тихорецк, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Тихорецкий район, Происшествия, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
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В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП

Оперштаб ввел запрет полевых работ в 10 километровой зоне ЧП в Тихорецком районе

© Фото : ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ВКонтактеТихорецк
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ВКонтакте
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Временный запрет полевых работ ввели в Тихорецком районе Кубани в 10 километровой зоне от места ЧП для поиска взрывоопасных предметов, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«
"Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10 километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно", - написал Перепелин.
В субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. В субботу более ста человек перевели из ПВР в гостиницы, остальные уехали к родственникам.
 
Специальная военная операция на УкраинеТихорецкий районПроисшествияКраснодарский крайТихорецкВениамин Кондратьев
 
 
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