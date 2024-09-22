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Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 22.09.2024 (обновлено: 11:47 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/tihoretsk-1974077858.html
Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ
Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ
Обстановка в городе Тихорецке Краснодарского края стабилизировалась после падения украинского дрона, сообщил глава Тихорецкого района Антон Перепелин в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:28
2024-09-22T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецк
тихорецкий район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 22 сен — РИА Новости. Обстановка в городе Тихорецке Краснодарского края стабилизировалась после падения украинского дрона, сообщил глава Тихорецкого района Антон Перепелин в Telegram-канале. "В Тихорецке обстановка стабилизировалась. Внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт", — сказал он. По словам главы района, на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранители. В районе продолжает действовать локальный режим ЧС. Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.Из соседнего поселка эвакуировали 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. Въезд в район по автодороге со стороны Выселковского района перекрыли. В десятикилометровой зоне от места ЧП ввели запрет на полевые работы для поиска взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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тихорецк
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происшествия, тихорецк, тихорецкий район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецк, Тихорецкий район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ

Перепелин: обстановка в Тихорецке после падения БПЛА стабилизировалась

© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramЭвакуация жителей Тихорецкого района
Эвакуация жителей Тихорецкого района - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Эвакуация жителей Тихорецкого района
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СОЧИ, 22 сен — РИА Новости. Обстановка в городе Тихорецке Краснодарского края стабилизировалась после падения украинского дрона, сообщил глава Тихорецкого района Антон Перепелин в Telegram-канале.
"В Тихорецке обстановка стабилизировалась. Внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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2 сентября, 08:00
По словам главы района, на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранители. В районе продолжает действовать локальный режим ЧС.
Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.
Из соседнего поселка эвакуировали 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. Въезд в район по автодороге со стороны Выселковского района перекрыли. В десятикилометровой зоне от места ЧП ввели запрет на полевые работы для поиска взрывоопасных предметов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТихорецкТихорецкий районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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