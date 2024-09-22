https://ria.ru/20240922/telo-1974103578.html

В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами

В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами - РИА Новости, 22.09.2024

В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами

Тело мужчины 1997 года рождения с колото-резаными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:51

2024-09-22T14:51

2024-09-22T16:48

происшествия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Тело мужчины 1997 года рождения с колото-резаными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры и СК России. "В лесном массиве около улицы Николо-Хованская в Новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений", — говорится в сообщении столичной прокуратуры. По данным СК РОссии, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. "Предполагаемый подозреваемый в совершении указанного преступления установлен", — добавили в СК России.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)