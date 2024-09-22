В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами
В лесу в Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами, завели дело
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Тело мужчины 1997 года рождения с колото-резаными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры и СК России.
"В лесном массиве около улицы Николо-Хованская в Новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений", — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
По данным СК РОссии, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.
"Предполагаемый подозреваемый в совершении указанного преступления установлен", — добавили в СК России.
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