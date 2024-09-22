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В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами - РИА Новости, 22.09.2024
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14:51 22.09.2024 (обновлено: 16:48 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/telo-1974103578.html
В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами
В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами - РИА Новости, 22.09.2024
В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами
Тело мужчины 1997 года рождения с колото-резаными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:51
2024-09-22T16:48
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Тело мужчины 1997 года рождения с колото-резаными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры и СК России. "В лесном массиве около улицы Николо-Хованская в Новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений", — говорится в сообщении столичной прокуратуры. По данным СК РОссии, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая. "Предполагаемый подозреваемый в совершении указанного преступления установлен", — добавили в СК России.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами

В лесу в Новой Москве нашли тело мужчины с колото-резаными ранами, завели дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Тело мужчины 1997 года рождения с колото-резаными ранами найдено в лесу в Новой Москве, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры и СК России.
"В лесном массиве около улицы Николо-Хованская в Новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений", — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
По данным СК РОссии, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.
"Предполагаемый подозреваемый в совершении указанного преступления установлен", — добавили в СК России.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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