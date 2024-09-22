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Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле - РИА Новости, 22.09.2024
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03:53 22.09.2024 (обновлено: 08:43 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/telekanal-1974054587.html
Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле
Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле - РИА Новости, 22.09.2024
Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле
Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:53
2024-09-22T08:43
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал.&quot;Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что "вооруженные до зубов" военные приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис.По словам одного из солдат, которого цитирует СМИ, есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней.В мае власти Израиля решили запретить вещание Al Jazeera на своей территории, а на прошлой неделе пресс-служба правительства объявила о прекращении аккредитации журналистов телеканала. По словам главы пресс-службы Ницана Хена, телеканал распространял ложную информацию, в том числе занимался подстрекательством против евреев, что представляет угрозу для солдат ЦАХАЛ.Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре прошлого года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".
https://ria.ru/20240921/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240921/izrail-1974031128.html
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в мире, рамалла, израиль, палестина
В мире, Рамалла, Израиль, Палестина
Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле

Израильские военные с оружием зашли в офис Al Jazeera в Рамалле

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал.
«

"Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие", — говорится в публикации.

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Отмечается, что "вооруженные до зубов" военные приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис.
По словам одного из солдат, которого цитирует СМИ, есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней.
В мае власти Израиля решили запретить вещание Al Jazeera на своей территории, а на прошлой неделе пресс-служба правительства объявила о прекращении аккредитации журналистов телеканала. По словам главы пресс-службы Ницана Хена, телеканал распространял ложную информацию, в том числе занимался подстрекательством против евреев, что представляет угрозу для солдат ЦАХАЛ.
Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре прошлого года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".
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