Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле
Израильские военные с оружием зашли в офис Al Jazeera в Рамалле
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал.
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"Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие", — говорится в публикации.
Отмечается, что "вооруженные до зубов" военные приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис.
По словам одного из солдат, которого цитирует СМИ, есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней.
В мае власти Израиля решили запретить вещание Al Jazeera на своей территории, а на прошлой неделе пресс-служба правительства объявила о прекращении аккредитации журналистов телеканала. По словам главы пресс-службы Ницана Хена, телеканал распространял ложную информацию, в том числе занимался подстрекательством против евреев, что представляет угрозу для солдат ЦАХАЛ.
Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре прошлого года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".
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