https://ria.ru/20240922/telekanal-1974054587.html

Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле

Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле - РИА Новости, 22.09.2024

Израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле

Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:53

2024-09-22T03:53

2024-09-22T08:43

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Израильские военные с оружием вошли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и объявили о его закрытии, сообщил сам телеканал."Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие", — говорится в публикации.Отмечается, что "вооруженные до зубов" военные приказали сотрудникам забрать оборудование и немедленно покинуть офис.По словам одного из солдат, которого цитирует СМИ, есть решение суда о закрытии Al Jazeera на 45 дней.В мае власти Израиля решили запретить вещание Al Jazeera на своей территории, а на прошлой неделе пресс-служба правительства объявила о прекращении аккредитации журналистов телеканала. По словам главы пресс-службы Ницана Хена, телеканал распространял ложную информацию, в том числе занимался подстрекательством против евреев, что представляет угрозу для солдат ЦАХАЛ.Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре прошлого года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".

https://ria.ru/20240921/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240921/izrail-1974031128.html

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