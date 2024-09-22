https://ria.ru/20240922/svo-1974096182.html

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 22.09.2024

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:45

2024-09-22T13:45

2024-09-22T13:57

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, ВСУ потеряли до 40 человек, пять военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)