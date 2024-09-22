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Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 22.09.2024 (обновлено: 13:57 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/svo-1974096182.html
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 22.09.2024
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, ВСУ потеряли до... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:45
2024-09-22T13:57
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, ВСУ потеряли до 40 человек, пять военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

МО: ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области, ВСУ потеряли до 40 человек, пять военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, инженерная машина разграждения и два автомобиля. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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