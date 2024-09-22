https://ria.ru/20240922/svo-1974085342.html
В Курской области уничтожили установку "Акация"
В Курской области уничтожили установку "Акация" - РИА Новости, 22.09.2024
В Курской области уничтожили установку "Акация"
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:28
2024-09-22T12:28
2024-09-22T12:57
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области.В описании к видео говорится, что в результате разведки подразделения группировки войск "Север" обнаружили огневую позицию 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ. Украинские военные укрыли её в одном из перелесков в приграничном районе Курской области в районе Зелёного Шляха."Прямым попаданием оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" поразил артустановку украинских националистов. Уничтожение боевой машины ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на которых видна детонация боекомплекта САУ", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
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Удар "Ланцетом" по установке ВСУ "Акация"
В приграничном районе Курской области прямым попаданием "Ланцета" уничтожена установка "Акация" украинских националистов.
2024-09-22T12:28
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РИА Новости
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области уничтожили установку "Акация"
Минобороны: в Курской области попаданием "Ланцета" уничтожили установку "Акация"