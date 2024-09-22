https://ria.ru/20240922/svo-1974085342.html

В Курской области уничтожили установку "Акация"

В Курской области уничтожили установку "Акация" - РИА Новости, 22.09.2024

В Курской области уничтожили установку "Акация"

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:28

2024-09-22T12:28

2024-09-22T12:57

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области.В описании к видео говорится, что в результате разведки подразделения группировки войск "Север" обнаружили огневую позицию 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ. Украинские военные укрыли её в одном из перелесков в приграничном районе Курской области в районе Зелёного Шляха."Прямым попаданием оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" поразил артустановку украинских националистов. Уничтожение боевой машины ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на которых видна детонация боекомплекта САУ", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

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Удар "Ланцетом" по установке ВСУ "Акация" В приграничном районе Курской области прямым попаданием "Ланцета" уничтожена установка "Акация" украинских националистов. 2024-09-22T12:28 true PT0M19S

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)