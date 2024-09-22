https://ria.ru/20240922/svo-1974082727.html

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 445 военнослужащих и две бронемашины, сообщило в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:07

2024-09-22T12:07

2024-09-22T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

красноармейск

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948056198_0:229:3232:2047_1920x0_80_0_0_78ae3c346bc6b77f1cc4528bb4ae8b46.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 445 военнослужащих и две бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 67-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 5-й бригады специального назначения ВСУ, 119-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Цукурино, Петровка, Димитров, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и 5-го отряда специального назначения центра специальных операций ССО. Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, красноармейск, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)