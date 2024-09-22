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Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
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12:07 22.09.2024 (обновлено: 12:22 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/svo-1974082727.html
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 445 военнослужащих и две бронемашины, сообщило в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:07
2024-09-22T12:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
красноармейск
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 445 военнослужащих и две бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 67-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 5-й бригады специального назначения ВСУ, 119-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Цукурино, Петровка, Димитров, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и 5-го отряда специального назначения центра специальных операций ССО. Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, красноармейск, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 445 военнослужащих и две бронемашины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 67-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 5-й бригады специального назначения ВСУ, 119-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Цукурино, Петровка, Димитров, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики.
"Отразили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и 5-го отряда специального назначения центра специальных операций ССО. Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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