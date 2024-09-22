https://ria.ru/20240922/svo-1974082322.html

Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ

Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:03

2024-09-22T12:03

2024-09-22T12:25

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)