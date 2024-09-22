https://ria.ru/20240922/svo-1974082322.html
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:03
2024-09-22T12:03
2024-09-22T12:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_7f6f6e7cab11953b1e22e311b505655c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ за сутки