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Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 22.09.2024 (обновлено: 12:25 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/svo-1974082322.html
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:03
2024-09-22T12:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 160 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, потери противника составили до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВолчанскБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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