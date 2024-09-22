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В подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из "зубов дракона" - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 22.09.2024 (обновлено: 20:48 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/svalka-1974132059.html
В подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из "зубов дракона"
В подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из "зубов дракона" - РИА Новости, 22.09.2024
В подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из "зубов дракона"
Свалку из используемых при строительстве фортификаций "зубов дракона" обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:37
2024-09-22T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
димитров
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Свалку из используемых при строительстве фортификаций "зубов дракона" обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В прифронтовом городе Мирнограде (Димитрове – ред.) обнаружили свалку из "зубов дракона" - пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций. Судя по всему, "зубы" оказались просто выброшенными", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua". Димитров расположен в красноармейском районе в 10 километрах от Красноармейска. Украинские власти еще в конце августа объявили о принудительной эвакуации из ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, в том числе из Димитрова. Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
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в мире, димитров, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Димитров, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из "зубов дракона"

"Страна.ua": в подконтрольной ВСУ части ДНР обнаружили свалку из "зубов дракона"

© Кадр видео из соцсетейСвалка из используемых при строительстве фортификаций "зубов дракона" в городе Димитров
Свалка из используемых при строительстве фортификаций зубов дракона в городе Димитров - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Свалка из используемых при строительстве фортификаций "зубов дракона" в городе Димитров
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Свалку из используемых при строительстве фортификаций "зубов дракона" обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В прифронтовом городе Мирнограде (Димитрове – ред.) обнаружили свалку из "зубов дракона" - пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций. Судя по всему, "зубы" оказались просто выброшенными", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua".
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Димитров расположен в красноармейском районе в 10 километрах от Красноармейска. Украинские власти еще в конце августа объявили о принудительной эвакуации из ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, в том числе из Димитрова.
Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДимитровУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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