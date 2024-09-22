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"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 22.09.2024 (обновлено: 10:59 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/sumy-1974072943.html
"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:42
2024-09-22T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумы
вооруженные силы украины
сумская область
искандер
рсзо himars
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной системы уничтожена, сообщили в Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)", - говорится в сообщении."Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня поставляемой ВСУ. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, ведомство опубликовало видео нанесения удара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумы
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Удар "Искандером" по позиции ВСУ в районе города Сумы
Расчет "Искандера" нанес удар по позиции М142 HIMARS ВСУ в районе города Сумы, уничтожены пусковая установка, два автомобиля и расчеты РСЗО, сообщило Минобороны РФ.
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безопасность, россия, сумы, вооруженные силы украины, сумская область, искандер, рсзо himars, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Искандер, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области

МО РФ: "Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в районе Сум

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной системы уничтожена, сообщили в Минобороны России.
«
"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)", - говорится в сообщении.
"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня поставляемой ВСУ. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видео нанесения удара.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумыВооруженные силы УкраиныСумская областьИскандерРСЗО HIMARSВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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