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"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:42
2024-09-22T10:42
2024-09-22T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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сумская область
искандер
рсзо himars
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной системы уничтожена, сообщили в Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)", - говорится в сообщении."Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня поставляемой ВСУ. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, ведомство опубликовало видео нанесения удара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар "Искандером" по позиции ВСУ в районе города Сумы
Расчет "Искандера" нанес удар по позиции М142 HIMARS ВСУ в районе города Сумы, уничтожены пусковая установка, два автомобиля и расчеты РСЗО, сообщило Минобороны РФ.
2024-09-22T10:42
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РИА Новости
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безопасность, россия, сумы, вооруженные силы украины, сумская область, искандер, рсзо himars, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
МО РФ: "Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ в районе Сум