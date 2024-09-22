https://ria.ru/20240922/sumy-1974072943.html

"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области

"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024

"Искандер" уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T10:42

2024-09-22T10:42

2024-09-22T10:59

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

сумская область

искандер

рсзо himars

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по позиции РСЗО HIMARS в Сумской области, пусковая установка применяемой ВСУ западной системы уничтожена, сообщили в Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)", - говорится в сообщении."Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня поставляемой ВСУ. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения и расчеты РСЗО", - добавили в МО РФ.Кроме того, ведомство опубликовало видео нанесения удара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумы

сумская область

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Удар "Искандером" по позиции ВСУ в районе города Сумы Расчет "Искандера" нанес удар по позиции М142 HIMARS ВСУ в районе города Сумы, уничтожены пусковая установка, два автомобиля и расчеты РСЗО, сообщило Минобороны РФ. 2024-09-22T10:42 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сумы, вооруженные силы украины, сумская область, искандер, рсзо himars, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)