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Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
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05:35 22.09.2024 (обновлено: 09:27 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/su-34-1974056407.html
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:35
2024-09-22T09:27
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-34
армия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. &quot;Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции&quot;, — говорится в публикации.В военном ведомстве пояснили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.После того как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, заключили в Минобороны.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 21 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15,6 тысячи солдат, 124 танка и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html
https://ria.ru/20240922/vsu-1974053913.html
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Боевая работа Су-34 в приграничном районе Курской области
Боевая работа Су-34 в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34, армия
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Армия
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар по скоплению военной техники ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в публикации.

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В военном ведомстве пояснили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
После того как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, заключили в Минобороны.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 21 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15,6 тысячи солдат, 124 танка и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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РоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-34Армия
 
 
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