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В Алабаме четыре человека погибли из-за стрельбы у клуба - РИА Новости, 22.09.2024
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10:16 22.09.2024 (обновлено: 10:35 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/strelba-1974070155.html
В Алабаме четыре человека погибли из-за стрельбы у клуба
В Алабаме четыре человека погибли из-за стрельбы у клуба - РИА Новости, 22.09.2024
В Алабаме четыре человека погибли из-за стрельбы у клуба
Четыре человека погибли, по меньшей мере 21 пострадал в результате стрельбы в городе Бирмингем американского штата Алабама, сообщает местный портал AL со... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:16
2024-09-22T10:35
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, по меньшей мере 21 пострадал в результате стрельбы в городе Бирмингем американского штата Алабама, сообщает местный портал AL со ссылкой на полицию. Представитель местной полиции Трумэн Фицджеральд заявил, что стрельба началась вскоре после 23.00 субботы (7.00 воскресенья мск). Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, пишет портал. Пострадавшие были госпитализированы. "В развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут в Бирмингеме произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли и по меньшей мере 21 получил ранения", - сообщает портал. Согласно первоначальным сообщениям, выстрелы раздались, когда посетители клуба стояли в очереди, указывает портал. Как отмечается, злоумышленники могли стрелять по группе людей. Пока никто не задержан.
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в мире, алабама, сша
В мире, Алабама, США
В Алабаме четыре человека погибли из-за стрельбы у клуба

При стрельбе у клуба в Бирмингеме погибли 4 человека, 21 получил ранения

© AP Photo / Brynn AndersonПолицейская машина в Бирмингеме в штате Алабама
Полицейская машина в Бирмингеме в штате Алабама - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Полицейская машина в Бирмингеме в штате Алабама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, по меньшей мере 21 пострадал в результате стрельбы в городе Бирмингем американского штата Алабама, сообщает местный портал AL со ссылкой на полицию.
Представитель местной полиции Трумэн Фицджеральд заявил, что стрельба началась вскоре после 23.00 субботы (7.00 воскресенья мск). Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, пишет портал. Пострадавшие были госпитализированы.
«
"В развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут в Бирмингеме произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли и по меньшей мере 21 получил ранения", - сообщает портал.
Согласно первоначальным сообщениям, выстрелы раздались, когда посетители клуба стояли в очереди, указывает портал. Как отмечается, злоумышленники могли стрелять по группе людей. Пока никто не задержан.
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