https://ria.ru/20240922/ssha-1974070303.html

США решили ударить по России с неожиданной стороны

США решили ударить по России с неожиданной стороны - РИА Новости, 22.09.2024

США решили ударить по России с неожиданной стороны

Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T10:18

2024-09-22T10:18

2024-09-22T10:40

технологии

министерство торговли сша

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает Bloomberg."По словам собеседников издания, этот шаг будет включать запрет на использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств", — пишет изданиеОсновой задачей, говорится в публикации, будет не допустить отслеживания российскими или китайскими специалистами передвижения автомобилей в Соединенных Штатах.Целью новых ограничений также будет недопущение укрепления китайских компаний на американском автомобильном рынке, заключает Bloomberg.

https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html

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технологии, министерство торговли сша