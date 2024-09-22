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США решили ударить по России с неожиданной стороны - РИА Новости, 22.09.2024
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10:18 22.09.2024 (обновлено: 10:40 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/ssha-1974070303.html
США решили ударить по России с неожиданной стороны
США решили ударить по России с неожиданной стороны - РИА Новости, 22.09.2024
США решили ударить по России с неожиданной стороны
Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:18
2024-09-22T10:40
технологии
министерство торговли сша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает Bloomberg."По словам собеседников издания, этот шаг будет включать запрет на использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств", — пишет изданиеОсновой задачей, говорится в публикации, будет не допустить отслеживания российскими или китайскими специалистами передвижения автомобилей в Соединенных Штатах.Целью новых ограничений также будет недопущение укрепления китайских компаний на американском автомобильном рынке, заключает Bloomberg.
https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html
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технологии, министерство торговли сша
Технологии, Министерство торговли США
США решили ударить по России с неожиданной стороны

Bloomberg: Вашингтон хочет запретить российское и китайское ПО в машинах в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает Bloomberg.
"По словам собеседников издания, этот шаг будет включать запрет на использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств", — пишет издание
Основой задачей, говорится в публикации, будет не допустить отслеживания российскими или китайскими специалистами передвижения автомобилей в Соединенных Штатах.
Целью новых ограничений также будет недопущение укрепления китайских компаний на американском автомобильном рынке, заключает Bloomberg.
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