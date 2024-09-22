https://ria.ru/20240922/ssha-1974070303.html
США решили ударить по России с неожиданной стороны
США решили ударить по России с неожиданной стороны - РИА Новости, 22.09.2024
США решили ударить по России с неожиданной стороны
Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:18
2024-09-22T10:18
2024-09-22T10:40
технологии
министерство торговли сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство торговли США собирается выступить с предложением запретить использование российского и китайского программного обеспечения в автомобилях, передает Bloomberg."По словам собеседников издания, этот шаг будет включать запрет на использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств", — пишет изданиеОсновой задачей, говорится в публикации, будет не допустить отслеживания российскими или китайскими специалистами передвижения автомобилей в Соединенных Штатах.Целью новых ограничений также будет недопущение укрепления китайских компаний на американском автомобильном рынке, заключает Bloomberg.
https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство торговли сша
Технологии, Министерство торговли США
США решили ударить по России с неожиданной стороны
Bloomberg: Вашингтон хочет запретить российское и китайское ПО в машинах в США