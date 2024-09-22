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Спецоперация, 22 сентября: Киев потерял около 1790 военных - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974128774.html
Спецоперация, 22 сентября: Киев потерял около 1790 военных
Спецоперация, 22 сентября: Киев потерял около 1790 военных - РИА Новости, 22.09.2024
Спецоперация, 22 сентября: Киев потерял около 1790 военных
Российские группировки войск за минувшие сутки нанесли поражение украинским подразделениям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:37
2024-09-22T19:37
специальная военная операция на украине
сша
россия
владимир зеленский
джо байден
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские группировки войск за минувшие сутки нанесли поражение украинским подразделениям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 19 контратак штурмовых групп ВСУ, Киев при этом потерял до 1790 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Кроме того, украинские войска лишились трех танков, БМП, четырех бронемашин, самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства и "Гвоздика", двух гаубиц FH-70 производства Великобритании, пяти гаубиц М777 производства США и двух гаубиц "Мста-Б", трёх орудий М119 производства США, четырех орудий Д-20 и пяти Д-30. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесли поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники. Российская ПВО сбила шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников. Продолжают выдавливатьВ отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области говорится, группировка "Север" продолжает наступательные действия, она нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад, отразила семь атак и три попытки ВСУ прорваться через границу. Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, а также по районам сосредоточения и резервам в Сумской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, два танка и девять бронемашин, а также три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и инженерную машину разминирования. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 16 тысяч военнослужащих. Западные снарядыПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в воскресенье украинские войска несколько раз обстреливали Донецк и Горловку и выпустили по ним 70 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника. Как уточнили в СЦКК, в Донецке в результате обстрелов пострадал мужчина. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, еще один житель ранен при ударе беспилотника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке нескольких беспилотников на Шебекино. Повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия и линия электроснабжения. С чего начнется визит Зеленского в СШАПрезидент США Джо Байден и премьер Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине. Об этом говорится в их Совместном заявлении по итогам совместной встречи. Какие либо упоминания о России в документе отсутствуют. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников передает, что Владимир Зеленский в воскресенье начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон штата Пенсильвания, где родился американский президент Джо Байден. Каких-либо официальных заявлений о начале визита Зеленского в США в воскресенье не было. Эвакуация в Сумской области УкраиныПо данным украинских СМИ, взрывы были слышны в воскресенье в Днепропетровске и Павлограде Днепропетровской области, в Хмельницкой области, в Харькове и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин. Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области (менее 10 километров до границы с РФ) уже эвакуирована, заявили в воскресенье местной областной администрации.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, россия, владимир зеленский, джо байден, украина, сцкк, вооруженные силы украины, иван приходько, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, В мире
Спецоперация, 22 сентября: Киев потерял около 1790 военных

Минобороны: ВСУ потеряли до 1790 военных, 3 танка и 4 бронемашины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские группировки войск за минувшие сутки нанесли поражение украинским подразделениям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 19 контратак штурмовых групп ВСУ, Киев при этом потерял до 1790 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Кроме того, украинские войска лишились трех танков, БМП, четырех бронемашин, самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства и "Гвоздика", двух гаубиц FH-70 производства Великобритании, пяти гаубиц М777 производства США и двух гаубиц "Мста-Б", трёх орудий М119 производства США, четырех орудий Д-20 и пяти Д-30.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
Вчера, 08:00
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и восемь складов боеприпасов.
Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесли поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники.
Российская ПВО сбила шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Продолжают выдавливать

В отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области говорится, группировка "Север" продолжает наступательные действия, она нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад, отразила семь атак и три попытки ВСУ прорваться через границу.
Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, а также по районам сосредоточения и резервам в Сумской области.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, два танка и девять бронемашин, а также три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и инженерную машину разминирования. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 16 тысяч военнослужащих.

Западные снаряды

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в воскресенье украинские войска несколько раз обстреливали Донецк и Горловку и выпустили по ним 70 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с беспилотника.
Как уточнили в СЦКК, в Донецке в результате обстрелов пострадал мужчина. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, еще один житель ранен при ударе беспилотника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке нескольких беспилотников на Шебекино. Повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия и линия электроснабжения.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Нам плевать": в США жестко ответили на жалобу украинцев
Вчера, 14:32

С чего начнется визит Зеленского в США

Президент США Джо Байден и премьер Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине. Об этом говорится в их Совместном заявлении по итогам совместной встречи. Какие либо упоминания о России в документе отсутствуют.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников передает, что Владимир Зеленский в воскресенье начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон штата Пенсильвания, где родился американский президент Джо Байден. Каких-либо официальных заявлений о начале визита Зеленского в США в воскресенье не было.

Эвакуация в Сумской области Украины

По данным украинских СМИ, взрывы были слышны в воскресенье в Днепропетровске и Павлограде Днепропетровской области, в Хмельницкой области, в Харькове и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин.
Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области (менее 10 километров до границы с РФ) уже эвакуирована, заявили в воскресенье местной областной администрации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоВ мире
 
 
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