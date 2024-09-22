https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область - РИА Новости, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
ВСУ потеряли больше половины военной техники, задействованной при нападении на Курскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:18
2024-09-22T14:18
2024-09-22T14:25
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли больше половины военной техники, задействованной при нападении на Курскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Они понесли реально очень серьезные потери за счет того, что их остановили и уничтожили. Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, - больше половины техники уже они потеряли.... Поэтому я считаю, что "Курская дуга" она им далась очень непросто. Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Россия
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
Алаудинов: ВСУ с нападения на Курскую область потеряли больше половины техники
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли больше половины военной техники, задействованной при нападении на Курскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Они понесли реально очень серьезные потери за счет того, что их остановили и уничтожили. Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, - больше половины техники уже они потеряли.... Поэтому я считаю, что "Курская дуга" она им далась очень непросто. Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал", - сказал Алаудинов.