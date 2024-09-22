Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 22.09.2024 (обновлено: 14:25 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974099011.html
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область - РИА Новости, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область
ВСУ потеряли больше половины военной техники, задействованной при нападении на Курскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:18
2024-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
апты алаудинов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958959600_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_27997655822903f49e2382f12e6a430a.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли больше половины военной техники, задействованной при нападении на Курскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Они понесли реально очень серьезные потери за счет того, что их остановили и уничтожили. Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, - больше половины техники уже они потеряли.... Поэтому я считаю, что "Курская дуга" она им далась очень непросто. Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958959600_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_92d528660db5578235d2f44095a28c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Россия
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ с момента нападения на Курскую область

Алаудинов: ВСУ с нападения на Курскую область потеряли больше половины техники

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСгоревшая военная техника на Украине
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сгоревшая военная техника на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли больше половины военной техники, задействованной при нападении на Курскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Они понесли реально очень серьезные потери за счет того, что их остановили и уничтожили. Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, - больше половины техники уже они потеряли.... Поэтому я считаю, что "Курская дуга" она им далась очень непросто. Ну и в конечном итоге, если смотреть на то, что сама задача не выполнена, то можно считать, что это был как раз и провал", - сказал Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАпты АлаудиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала