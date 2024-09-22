https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974082494.html

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине - РИА Новости, 22.09.2024

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:05

2024-09-22T12:05

2024-09-22T17:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

франция

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824697522_0:54:3072:1781_1920x0_80_0_0_b5f405a52d96518c865cd9c3f6183e2c.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству дронов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", — говорится в сводке.В то же время силы ПВО сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников самолетного типа.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, франция, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины