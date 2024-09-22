Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине
МО: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цеха по производству БПЛА
Бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству дронов, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", — говорится в сводке.
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В то же время силы ПВО сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 646 самолетов;
- 283 вертолета;
- 32 089 беспилотников;
- 579 зенитных ракетных комплексов;
- 18 325 танков и других боевых бронированных машин;
- 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 15 025 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 26 370 военных автомобилей.
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