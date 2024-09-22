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Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 22.09.2024 (обновлено: 17:11 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/spetsoperatsiya-1974082494.html
Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине
Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине - РИА Новости, 22.09.2024
Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине
Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:05
2024-09-22T17:11
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству дронов, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе&quot;, — говорится в сводке.В то же время силы ПВО сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников самолетного типа.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, франция, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цеха по производству БПЛА

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству дронов, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
Вчера, 08:00
В то же время силы ПВО сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 646 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 32 089 беспилотников;
  • 579 зенитных ракетных комплексов;
  • 18 325 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 15 025 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 26 370 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаФранцияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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