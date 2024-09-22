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"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 22.09.2024 (обновлено: 06:37 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/soskin-1974055637.html
"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России
"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России - РИА Новости, 22.09.2024
"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России
Запад превратит Украину в государство-таран для противостояния России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T04:28
2024-09-22T06:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
олег соскин
леонид кучма
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Запад превратит Украину в государство-таран для противостояния России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Теперь Украина должна выполнять для Европейского союза роль тарана, государства-убийцы… &lt;…&gt; А со стороны ЕС будет делаться все возможное, чтобы такую функцию развивать и поддерживать", — отметил он, комментируя новость о призыве депутатов Европарламента немедленно снять все ограничения на удары по территории России.По мнению Соскина, подобными действиями Европарламент демонстрирует всему миру, что для Запада Украина представляет интерес лишь как инструмент для борьбы с Россией."По сути, укрепилась позиция европейского союза идти дальше по поддержке нелегитимного и неконституционного режима Зеленского, чтобы этот режим вел войну против Российской Федерации", — резюмировал он.Президент Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html
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в мире, россия, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, дмитрий песков, европарламент, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Дмитрий Песков, Европарламент, Евросоюз
"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России

Соскин: Запад превратит Украину в государство-таран для борьбы с Россией

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Запад превратит Украину в государство-таран для противостояния России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Теперь Украина должна выполнять для Европейского союза роль тарана, государства-убийцы… <…> А со стороны ЕС будет делаться все возможное, чтобы такую функцию развивать и поддерживать", — отметил он, комментируя новость о призыве депутатов Европарламента немедленно снять все ограничения на удары по территории России.
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По мнению Соскина, подобными действиями Европарламент демонстрирует всему миру, что для Запада Украина представляет интерес лишь как инструмент для борьбы с Россией.
"По сути, укрепилась позиция европейского союза идти дальше по поддержке нелегитимного и неконституционного режима Зеленского, чтобы этот режим вел войну против Российской Федерации", — резюмировал он.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевОлег СоскинЛеонид КучмаДмитрий ПесковЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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