https://ria.ru/20240922/soskin-1974055637.html

"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России

"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России - РИА Новости, 22.09.2024

"Таран". В Киеве раскрыли новый план Запада в отношении России

Запад превратит Украину в государство-таран для противостояния России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T04:28

2024-09-22T04:28

2024-09-22T06:37

специальная военная операция на украине

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олег соскин

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дмитрий песков

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Запад превратит Украину в государство-таран для противостояния России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Теперь Украина должна выполнять для Европейского союза роль тарана, государства-убийцы… <…> А со стороны ЕС будет делаться все возможное, чтобы такую функцию развивать и поддерживать", — отметил он, комментируя новость о призыве депутатов Европарламента немедленно снять все ограничения на удары по территории России.По мнению Соскина, подобными действиями Европарламент демонстрирует всему миру, что для Запада Украина представляет интерес лишь как инструмент для борьбы с Россией."По сути, укрепилась позиция европейского союза идти дальше по поддержке нелегитимного и неконституционного режима Зеленского, чтобы этот режим вел войну против Российской Федерации", — резюмировал он.Президент Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.

https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html

https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html

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в мире, россия, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, дмитрий песков, европарламент, евросоюз