https://ria.ru/20240922/sobaka-1974054137.html

Кинолог назвал главную ошибку собаководов

Кинолог назвал главную ошибку собаководов - РИА Новости, 22.09.2024

Кинолог назвал главную ошибку собаководов

Собаки могут плохо себя вести и портить имущество хозяина, но они никогда не станут делать это ему назло, с такими проблемами нужно разбираться и работать над... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:45

2024-09-22T03:45

2024-09-22T03:45

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Собаки могут плохо себя вести и портить имущество хозяина, но они никогда не станут делать это ему назло, с такими проблемами нужно разбираться и работать над их устранением, руганью и наказаниями они не решаются, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "Главная ошибка, которую совершают собаководы, когда обнаруживают погром в доме, – это начать ругать и наказывать питомца. Виноватый взгляд абсолютно не означает, что собака все поняла и больше ситуация не повторится", - сказал Голубев. "Напротив, своей агрессией вы можете спровоцировать ухудшение проблемы. Важно найти подход к собаке и разобраться, из-за чего она ведет себя подобным образом, только так можно решить этот вопрос", - добавил он. Кинолог напомнил, что собака проявляет нежелательное поведение не потому, что пытается напакостить назло владельцу. Чаще всего причины бывают совсем другие. В частности, по его словам, на собак плохо влияет отсутствие правил и режима. Например, не стоит выводить питомца гулять каждый раз в разное время дня, то разрешать ему, а то запрещать спать на диване, то ругать за прыжки на ноги, то начинать с ним играть. Кроме того, у собаки должно быть достаточно возможностей выплеснуть энергию на улице, в процессе игр, дрессировки и общения с хозяином, чтобы у неё не было желания найти себе занятие самостоятельно. Некоторым особенно активным питомцам требуются высокие физические нагрузки, без них собака не сможет получать эмоциональную разрядку, а значит есть вероятность, что она начнет громить дом, отметил Голубев. "Постоянное нахождение в стрессе негативно сказывается не только на здоровье любимца, но и на его поведении. Чтобы расслабиться, питомец может начать что-то грызть. А если к этому добавляется страх и постоянное одиночество, то погрома в доме не избежать. Некоторые питомцы боятся оставаться дома одни из-за недостаточного опыта нахождения без хозяина", - рассказал он о ещё одной возможной причине плохого поведения собаки. Президент РКФ подчеркнул, что ругать собаку и применять физическую силу ни в коем случае нельзя. Возможно, первый раз питомец будет бояться что-то делать из-за грубого отношения хозяина, но в последующие разы устроит еще больший беспорядок в доме, а дополнительный стресс только усугубит проблему. Вместо этого он посоветовал проанализировать подход к воспитанию любимца, убедиться, что ему уделяется достаточно времени, у собаки есть возможность физического и умственного развития. Кроме того, нужно наладить режим дня, у питомца должен быть четкий распорядок, чтобы он знал, когда его кормят и когда выводят на прогулки. "Также не забывайте о полноценных прогулках хотя бы раз в день, которые будут включать в себя активные игры, дрессуру, встречу с сородичами. Подберите подходящую нагрузку для собаки с учетом ее породы, возраста и темперамента. Так питомец будет получать эмоциональную и физическую разрядку и у него не будет сил громить вашу квартиру", - добавил Голубев. Также, по его словам, нужно уделить внимание занятиям в доме. Если собака боится оставаться одна, её можно постепенно приучить к этому, а также подобрать умные игрушки, которые помогут увлечь питомца самостоятельной игрой.

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https://ria.ru/20240901/kinolog-1969765543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)