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СМИ: на севере Хайфы в Израиле упали ракеты, на улице горят автомобили

СМИ: на севере Хайфы в Израиле упали ракеты, на улице горят автомобили - РИА Новости, 22.09.2024

СМИ: на севере Хайфы в Израиле упали ракеты, на улице горят автомобили

В результате ракетных обстрелов со стороны Ливана зафиксированы падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике, на улицах горят автомобили,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:02

2024-09-22T07:02

2024-09-22T10:20

израиль

хайфа

в мире

ливан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. В результате ракетных обстрелов со стороны Ливана зафиксированы падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике, на улицах горят автомобили, сообщает 12-й канал израильского телевидения.На видео, распространенных в социальных сетях, видно, как несколько припаркованных автомобилей горят на улице.В последние несколько часов обширные территории на севере Израиля подверглись обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах". По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, за ночь сирены тревоги срабатывали 11 раз в различных районах на севере страны. Было зафиксировано по меньшей мере три массированных обстрела. Данных о пострадавших пока не поступало.Израильское командование тылом расширило зону, в которой действуют ограничения в сфере гражданской обороны, введенные в субботу вечером на всей территории страны севернее города Хайфа.

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израиль, хайфа, в мире, ливан, хезболла