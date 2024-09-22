СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае
СК: причиной отравления семьи в Красноярском крае стало токсическое вещество
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дети, отравившиеся в Красноярском крае, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщило ГСУ СК России по региону в Telegram-канале.
"В рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза... Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", — говорится в сообщении.
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По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине "Олимп".
Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет. При этом, позднее стало известно, что мать семейства беременная.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили хозяина магазина. О расследовании доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.
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