https://ria.ru/20240922/sk-1974134553.html

СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае

СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае - РИА Новости, 22.09.2024

СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае

Дети, отравившиеся в Красноярском крае, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщило ГСУ СК России по региону в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T21:15

2024-09-22T21:15

2024-09-22T22:47

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дети, отравившиеся в Красноярском крае, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщило ГСУ СК России по региону в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза... Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", — говорится в сообщении.По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине "Олимп".Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет. При этом, позднее стало известно, что мать семейства беременная.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили хозяина магазина. О расследовании доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972951592.html

красноярский край

россия

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае