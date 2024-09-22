https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html

Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине

Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 22.09.2024

Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt призвал к переговорам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, а тем, кто считает... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:31

2024-09-22T01:31

2024-09-22T10:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt призвал к переговорам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, а тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, посоветовал учить историю."Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — Прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — сказал он.По мнению экс-канцлера, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией."Эту войну придется завершить путем переговоров. В любом случае это не может быть решено при помощи военных средств. Нам потребуется достичь компромиссов", — считает Шредер.Он также отметил, что Запад игнорирует обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине."Мы, немцы, должны вести себя особенно осторожно и конструктивно в свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии", — предупредил Шредер.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После вторжения ВСУ в Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973774715.html

https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html

https://ria.ru/20240921/ukraina-1974040226.html

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