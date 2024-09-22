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Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:31 22.09.2024 (обновлено: 10:55 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html
Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 22.09.2024
Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt призвал к переговорам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, а тем, кто считает... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:31
2024-09-22T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
герхард шредер
владимир путин
welt
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt призвал к переговорам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, а тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, посоветовал учить историю."Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — Прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — сказал он.По мнению экс-канцлера, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией.&quot;Эту войну придется завершить путем переговоров. В любом случае это не может быть решено при помощи военных средств. Нам потребуется достичь компромиссов&quot;, — считает Шредер.Он также отметил, что Запад игнорирует обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине."Мы, немцы, должны вести себя особенно осторожно и конструктивно в свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии", — предупредил Шредер.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После вторжения ВСУ в Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973774715.html
https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html
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в мире, россия, украина, германия, герхард шредер, владимир путин, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Герхард Шредер, Владимир Путин, Welt
Бывший канцлер Германии сделал заявление о переговорах с Россией по Украине

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер посоветовал верящим в победу над РФ вспомнить историю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Welt призвал к переговорам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, а тем, кто считает возможной военную победу над Москвой, посоветовал учить историю.
"Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — Прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — сказал он.
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По мнению экс-канцлера, самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией.
«

"Эту войну придется завершить путем переговоров. В любом случае это не может быть решено при помощи военных средств. Нам потребуется достичь компромиссов", — считает Шредер.

Он также отметил, что Запад игнорирует обоснованные интересы безопасности России и недооценивает возможную перспективу эскалации напряженности на Украине.
"Мы, немцы, должны вести себя особенно осторожно и конструктивно в свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии", — предупредил Шредер.
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После вторжения ВСУ в Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияГерхард ШредерВладимир ПутинWelt
 
 
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