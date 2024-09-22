https://ria.ru/20240922/sholts-1974046164.html
Последний бастион СДПГ: выборы в Бранденбурге могут решить судьбу Шольца
Последний бастион СДПГ: выборы в Бранденбурге могут решить судьбу Шольца - РИА Новости, 22.09.2024
Последний бастион СДПГ: выборы в Бранденбурге могут решить судьбу Шольца
В федеральной земле Бранденбург, которая считается вотчиной правящей партии социал-демократов (СДПГ), проходят выборы в ландтаг, результаты которых сыграют... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:16
2024-09-22T00:16
2024-09-22T00:16
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. В федеральной земле Бранденбург, которая считается вотчиной правящей партии социал-демократов (СДПГ), проходят выборы в ландтаг, результаты которых сыграют решающую роль в дальнейшей судьбе правящей коалиции и политическом будущем канцлера страны Олафа Шольца лично. В это воскресенье проходят выборы в ландтаг Бранденбурга. Согласно предвыборным рейтингам и опросам, самой популярной политической силой в федеральной земле является правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), за неё готовы проголосовать около 28% жителей региона. С небольшим отставанием следует СДПГ, которая может заручиться поддержкой порядка 27% избирателей. Третье и четвертое место занимают Христианско-демократический союз (ХДС) и новая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). КАНЦЛЕРСКИЙ ВОПРОС Многие издания и эксперты исходят из того, что результаты голосования в Бранденбурге предрешат судьбу партии СДПГ на ближайшие годы – после воссоединения ФРГ и ГДР земля с самого своего новооснования в 1990 году бессменно управляется социал-демократами. Даже если партия при победе АдГ сможет создать жизнеспособную коалицию на пару с другими политическими силами, премьер земли и глава отделения регионального отделения партии Дитмар Войдке пообещал отказаться от очередного срока при численном перевесе правых. Как считает издание Zeit, падение находящегося во главе земли Войдке может пошатнуть и позицию Шольца. В то же время издание полагает, что положение канцлера проигрышное при любом исходе – стоит региональному СДПГ победить, то это спишут на более жесткую позицию Войдке к миграционной политике. Проиграет – виной тому будут считать разногласия в самом правительстве Шольца. По мнению издания Politico, Шольц в случае поражения партии в Бранденбурге и вовсе может повторить судьбу Джо Байдена, а его место в качестве кандидата на пост канцлера в 2025 году может занять эффективный министр обороны, его сопартиец и самый популярный в Германии политик Борис Писториус, которого издание Cicero называет "последней надеждой" СДПГ. Предположения СМИ косвенно подтверждает решение Войдке вести предвыборную гонку без Шольца - еще в августе он сообщил, что не будет появляться на одной сцене с канцлером Германии. Хотя политик не стал говорить о причинах открыто, общественность восприняла это как сигнал о нежелании отпугивать избирателя - правительство канцлера и он сам на данный момент возглавляют антирейтинги страны. Несмотря на шаткую почву под ногами, Шольц, в свою очередь, выразил в интервью изданию Tagesspiegel уверенность, что вне зависимости от результатов в Бранденбурге, нынешняя коалиция продержится до конца срока полномочий, а он сам и его партия социал-демократов (СДПГ) будут переизбраны на следующих парламентских выборах в 2025 году. Данные высказывания последовали на фоне самого худшего рейтинга власти с момента прихода текущей коалиции СДПГ, "Зелёных" и свободных либералов (СВДП), которая, согласно институту INSA, составляет всего 29% при победных 52% в 2021 году. Неутешительными были результаты партии и на прошедших первого сентября выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии, где партия хоть и не была никогда популярной, но получила самую незначительную поддержку избирателя за последние годы - 7,3% в Саксонии и немногим больше 6% в Тюрингии. Невзирая на важность выборов в Бранденбурге, выжидать результаты Шольц будет с безопасной дистанции – в момент оглашения первых подсчетов голосов канцлер будет в Нью-Йорке и в понедельник встретится с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН, где последний намерен представить свой "план победы" Украины. Незадолго до отбытия, Шольц призвал жителей Бранденбурга не голосовать за АдГ и раскритиковал партию Сары Вагенкнехт - ССВ. По словам политика, считать мирные переговоры альтернативой военной поддержки Украины "наивно". Примечательно, что популярность АдГ и ССВ резко выросла на фоне их призывов к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву.
https://ria.ru/20240917/volodin-1973152246.html
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в мире, бранденбург, германия, олаф шольц, хдс/хсс, сара вагенкнехт
В мире, Бранденбург, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Сара Вагенкнехт
Последний бастион СДПГ: выборы в Бранденбурге могут решить судьбу Шольца
На выборах в федеральной земле Бранденбург решается судьба Олафа Шольца
БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. В федеральной земле Бранденбург, которая считается вотчиной правящей партии социал-демократов (СДПГ), проходят выборы в ландтаг, результаты которых сыграют решающую роль в дальнейшей судьбе правящей коалиции и политическом будущем канцлера страны Олафа Шольца лично.
В это воскресенье проходят выборы в ландтаг Бранденбурга. Согласно предвыборным рейтингам и опросам, самой популярной политической силой в федеральной земле является правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), за неё готовы проголосовать около 28% жителей региона.
С небольшим отставанием следует СДПГ, которая может заручиться поддержкой порядка 27% избирателей. Третье и четвертое место занимают Христианско-демократический союз (ХДС
) и новая партия "Союз Сары Вагенкнехт
- за разум и справедливость" (ССВ).
Многие издания и эксперты исходят из того, что результаты голосования в Бранденбурге предрешат судьбу партии СДПГ на ближайшие годы – после воссоединения ФРГ
и ГДР земля с самого своего новооснования в 1990 году бессменно управляется социал-демократами. Даже если партия при победе АдГ сможет создать жизнеспособную коалицию на пару с другими политическими силами, премьер земли и глава отделения регионального отделения партии Дитмар Войдке пообещал отказаться от очередного срока при численном перевесе правых.
Как считает издание Zeit, падение находящегося во главе земли Войдке может пошатнуть и позицию Шольца. В то же время издание полагает, что положение канцлера проигрышное при любом исходе – стоит региональному СДПГ победить, то это спишут на более жесткую позицию Войдке к миграционной политике. Проиграет – виной тому будут считать разногласия в самом правительстве Шольца.
По мнению издания Politico
, Шольц в случае поражения партии в Бранденбурге и вовсе может повторить судьбу Джо Байдена
, а его место в качестве кандидата на пост канцлера в 2025 году может занять эффективный министр обороны, его сопартиец и самый популярный в Германии политик Борис Писториус
, которого издание Cicero называет "последней надеждой" СДПГ.
Предположения СМИ косвенно подтверждает решение Войдке вести предвыборную гонку без Шольца - еще в августе он сообщил, что не будет появляться на одной сцене с канцлером Германии. Хотя политик не стал говорить о причинах открыто, общественность восприняла это как сигнал о нежелании отпугивать избирателя - правительство канцлера и он сам на данный момент возглавляют антирейтинги страны.
Несмотря на шаткую почву под ногами, Шольц, в свою очередь, выразил в интервью изданию Tagesspiegel уверенность, что вне зависимости от результатов в Бранденбурге, нынешняя коалиция продержится до конца срока полномочий, а он сам и его партия социал-демократов (СДПГ) будут переизбраны на следующих парламентских выборах в 2025 году.
Данные высказывания последовали на фоне самого худшего рейтинга власти с момента прихода текущей коалиции СДПГ, "Зелёных" и свободных либералов (СВДП), которая, согласно институту INSA, составляет всего 29% при победных 52% в 2021 году. Неутешительными были результаты партии и на прошедших первого сентября выборах в ландтаги Тюрингии
и Саксонии
, где партия хоть и не была никогда популярной, но получила самую незначительную поддержку избирателя за последние годы - 7,3% в Саксонии и немногим больше 6% в Тюрингии.
Невзирая на важность выборов в Бранденбурге, выжидать результаты Шольц будет с безопасной дистанции – в момент оглашения первых подсчетов голосов канцлер будет в Нью-Йорке
и в понедельник встретится с Владимиром Зеленским
на Генеральной Ассамблее ООН
, где последний намерен представить свой "план победы" Украины
.
Незадолго до отбытия, Шольц призвал жителей Бранденбурга не голосовать за АдГ и раскритиковал партию Сары Вагенкнехт - ССВ. По словам политика, считать мирные переговоры альтернативой военной поддержки Украины "наивно". Примечательно, что популярность АдГ и ССВ резко выросла на фоне их призывов к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву
.