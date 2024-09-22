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Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек - РИА Новости, 22.09.2024
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09:22 22.09.2024 (обновлено: 10:06 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/shakhta-1974065284.html
Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек
Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек - РИА Новости, 22.09.2024
Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек
Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 19 до 28 человек, заявил глава Общества... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:22
2024-09-22T10:06
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ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 19 до 28 человек, заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд. "После обнаружения еще девяти тел шахтеров число погибших в результате происшествия на угольной шахте в Табасе возросло до 28 человек", - приводит слова Коливанда государственная телерадиокомпания Ирана. Глава Общества Красного Полумесяца Ирана пояснил, что 17 человек также направлены в больницы, и 24 человека числятся пропавшими без вести. Ранее руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Южный Хорасан Мохаммад Али Ахунди сообщил, что в результате взрыва газа на шахте в Табасе погибли 19 человек. Ахунди в интервью иранскому агентству IRNA рассказал, что инцидент произошел прошлым вечером около 21:00 по местному времени (20:30 мск) на шахте компании Madanjo, затронув два блока, В и С, в которых работали 69 человек. Как пояснил чиновник, эта угольная шахта залегает на глубине 250 метров под землей и имеет длину 700 метров. В спасательных работах, отметил Ахунди, заняты 40 спасателей. По информации IRNA, Табасский угольный бассейн площадью более 30 тысяч квадратных километров является крупнейшим и богатейшим угольным регионом Ирана. Его запасы коксующего и энергетического угля составляют 75,2 миллиарда тонн.
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в мире, иран
В мире, Иран
Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек

Число погибших при взрыве газа на шахте города Табас в Иране увеличилось до 28

© TasnimМесто происшествия, где произошел взрыв на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан
Место происшествия, где произошел взрыв на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Tasnim
Место происшествия, где произошел взрыв на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан
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ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 19 до 28 человек, заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд.
«
"После обнаружения еще девяти тел шахтеров число погибших в результате происшествия на угольной шахте в Табасе возросло до 28 человек", - приводит слова Коливанда государственная телерадиокомпания Ирана.
Глава Общества Красного Полумесяца Ирана пояснил, что 17 человек также направлены в больницы, и 24 человека числятся пропавшими без вести.
Ранее руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Южный Хорасан Мохаммад Али Ахунди сообщил, что в результате взрыва газа на шахте в Табасе погибли 19 человек.
Ахунди в интервью иранскому агентству IRNA рассказал, что инцидент произошел прошлым вечером около 21:00 по местному времени (20:30 мск) на шахте компании Madanjo, затронув два блока, В и С, в которых работали 69 человек. Как пояснил чиновник, эта угольная шахта залегает на глубине 250 метров под землей и имеет длину 700 метров. В спасательных работах, отметил Ахунди, заняты 40 спасателей.
По информации IRNA, Табасский угольный бассейн площадью более 30 тысяч квадратных километров является крупнейшим и богатейшим угольным регионом Ирана. Его запасы коксующего и энергетического угля составляют 75,2 миллиарда тонн.
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