https://ria.ru/20240922/shakhta-1974065284.html

Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек

Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек - РИА Новости, 22.09.2024

Число погибших при взрыве газа на шахте в Иране выросло до 28 человек

Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 19 до 28 человек, заявил глава Общества... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:22

2024-09-22T09:22

2024-09-22T10:06

в мире

иран

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ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 19 до 28 человек, заявил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд. "После обнаружения еще девяти тел шахтеров число погибших в результате происшествия на угольной шахте в Табасе возросло до 28 человек", - приводит слова Коливанда государственная телерадиокомпания Ирана. Глава Общества Красного Полумесяца Ирана пояснил, что 17 человек также направлены в больницы, и 24 человека числятся пропавшими без вести. Ранее руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Южный Хорасан Мохаммад Али Ахунди сообщил, что в результате взрыва газа на шахте в Табасе погибли 19 человек. Ахунди в интервью иранскому агентству IRNA рассказал, что инцидент произошел прошлым вечером около 21:00 по местному времени (20:30 мск) на шахте компании Madanjo, затронув два блока, В и С, в которых работали 69 человек. Как пояснил чиновник, эта угольная шахта залегает на глубине 250 метров под землей и имеет длину 700 метров. В спасательных работах, отметил Ахунди, заняты 40 спасателей. По информации IRNA, Табасский угольный бассейн площадью более 30 тысяч квадратных километров является крупнейшим и богатейшим угольным регионом Ирана. Его запасы коксующего и энергетического угля составляют 75,2 миллиарда тонн.

https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран