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Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19 - РИА Новости, 22.09.2024
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08:00 22.09.2024 (обновлено: 10:22 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/shakhta-1974060923.html
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19 - РИА Новости, 22.09.2024
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19
Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек, заявил руководитель... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:00
2024-09-22T10:22
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ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек, заявил руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Мохаммад Али Ахунди. "Число погибших в результате происшествия на шахте в Табасе возросло с 13 до 19 человек", - приводит слова Ахунди агентство Shafaqna.Ранее иранское государственное агентство Mehr сообщило, что в результате взрыва газа в шахте в Табасе по меньшей мере 13 человек погибли и 12 пострадали. На месте происшествия проводится спасательная операция.Ахунди в интервью другому иранскому агентству, IRNA, рассказал, что инцидент произошел прошлым вечером около 21:00 по местному времени (20:30 мск) на шахте компании Madanjo, затронув два блока, В и С, в которых работали 69 человек. Как пояснил чиновник, эта угольная шахта залегает на глубине 250 метров под землей и имеет длину 700 метров. В спасательных работах, отметил Ахунди, заняты 40 спасателей.По информации IRNA, Табасский угольный бассейн площадью более 30 тысяч квадратных километров является крупнейшим и богатейшим угольным регионом Ирана. Его запасы коксующего и энергетического угля составляют 75,2 миллиарда тонн.
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в мире, иран
В мире, Иран
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19

Число погибших при взрыве газа на шахте города Табас в Иране увеличилось до 19

© TasnimМесто происшествия, где произошел взрыв на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан. 22 сентября 2024
Место происшествия, где произошел взрыв на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Tasnim
Место происшествия, где произошел взрыв на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан. 22 сентября 2024
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ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек, заявил руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Мохаммад Али Ахунди.
«
"Число погибших в результате происшествия на шахте в Табасе возросло с 13 до 19 человек", - приводит слова Ахунди агентство Shafaqna.
Ранее иранское государственное агентство Mehr сообщило, что в результате взрыва газа в шахте в Табасе по меньшей мере 13 человек погибли и 12 пострадали. На месте происшествия проводится спасательная операция.
Ахунди в интервью другому иранскому агентству, IRNA, рассказал, что инцидент произошел прошлым вечером около 21:00 по местному времени (20:30 мск) на шахте компании Madanjo, затронув два блока, В и С, в которых работали 69 человек. Как пояснил чиновник, эта угольная шахта залегает на глубине 250 метров под землей и имеет длину 700 метров. В спасательных работах, отметил Ахунди, заняты 40 спасателей.
По информации IRNA, Табасский угольный бассейн площадью более 30 тысяч квадратных километров является крупнейшим и богатейшим угольным регионом Ирана. Его запасы коксующего и энергетического угля составляют 75,2 миллиарда тонн.
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