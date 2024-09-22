https://ria.ru/20240922/shakhta-1974060923.html

Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19

Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19 - РИА Новости, 22.09.2024

Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране увеличилось до 19

Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек, заявил руководитель... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:00

2024-09-22T08:00

2024-09-22T10:22

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ТЕГЕРАН, 22 сен – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек, заявил руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Мохаммад Али Ахунди. "Число погибших в результате происшествия на шахте в Табасе возросло с 13 до 19 человек", - приводит слова Ахунди агентство Shafaqna.Ранее иранское государственное агентство Mehr сообщило, что в результате взрыва газа в шахте в Табасе по меньшей мере 13 человек погибли и 12 пострадали. На месте происшествия проводится спасательная операция.Ахунди в интервью другому иранскому агентству, IRNA, рассказал, что инцидент произошел прошлым вечером около 21:00 по местному времени (20:30 мск) на шахте компании Madanjo, затронув два блока, В и С, в которых работали 69 человек. Как пояснил чиновник, эта угольная шахта залегает на глубине 250 метров под землей и имеет длину 700 метров. В спасательных работах, отметил Ахунди, заняты 40 спасателей.По информации IRNA, Табасский угольный бассейн площадью более 30 тысяч квадратных километров является крупнейшим и богатейшим угольным регионом Ирана. Его запасы коксующего и энергетического угля составляют 75,2 миллиарда тонн.

https://ria.ru/20240702/germaniya-1956966175.html

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