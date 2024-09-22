https://ria.ru/20240922/rossiya-1974096556.html

В США высказались о постоянных военных базах на границе с Россией

В США высказались о постоянных военных базах на границе с Россией - РИА Новости, 22.09.2024

В США высказались о постоянных военных базах на границе с Россией

Посол США в Финляндии Дуглас Хики заявил в интервью Ilta-Sanomat, что не видит перспективы появления на территории страны постоянных военных баз. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:55

2024-09-22T13:55

2024-09-22T13:59

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Посол США в Финляндии Дуглас Хики заявил в интервью Ilta-Sanomat, что не видит перспективы появления на территории страны постоянных военных баз."Я не вижу условий для появления в Финляндии постоянных американских военных баз, но совместные учения будут", — утверждает он.В июле парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам. Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.Как заявлял в конце минувшего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве сожалеют о решении Хельсинки одобрить размещение на своей территории американских военных. Он пояснил, что это, безусловно, приведет к усилению напряженности. Представитель Кремля напомнил, что у стран были прекрасные отношения, но после того как Финляндия вступила в НАТО, появление там инфраструктуры альянса представляет для Москвы угрозу.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955893222.html

https://ria.ru/20240328/finlyandiya-1936460126.html

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в мире, финляндия, сша, хельсинки, дмитрий песков, нато