https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html

СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву

СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву - РИА Новости, 22.09.2024

СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву

Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:30

2024-09-22T13:30

2024-09-22T13:37

происшествия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет Mash.Издание приводит слова его сослуживцев, которые рассказали, что давно не видели юриста, хотя сейчас он едва ли мог бы уехать из зоны СВО."Единственный способ уехать в Москву — рабочая командировка, но о таких никто из служивых ничего не слышал", — уточняет издание.Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева в Москве 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале убедил бывший адвокат Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

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