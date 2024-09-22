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СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву - РИА Новости, 22.09.2024
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13:30 22.09.2024 (обновлено: 13:37 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву - РИА Новости, 22.09.2024
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву
Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:30
2024-09-22T13:37
происшествия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет Mash.Издание приводит слова его сослуживцев, которые рассказали, что давно не видели юриста, хотя сейчас он едва ли мог бы уехать из зоны СВО."Единственный способ уехать в Москву — рабочая командировка, но о таких никто из служивых ничего не слышал", — уточняет издание.Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева в Москве 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале убедил бывший адвокат Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html
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происшествия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву

Mash: Пашаеву грозит увольнение из армии, если выяснится, что он был в самоволке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет Mash.
Издание приводит слова его сослуживцев, которые рассказали, что давно не видели юриста, хотя сейчас он едва ли мог бы уехать из зоны СВО.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева
Вчера, 12:09
"Единственный способ уехать в Москву — рабочая командировка, но о таких никто из служивых ничего не слышал", — уточняет издание.
Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева в Москве 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в феврале убедил бывший адвокат Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Пашаев Эльман - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката
18 сентября, 12:07
 
ПроисшествияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей Блиновский
 
 
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