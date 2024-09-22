https://ria.ru/20240922/rossiya-1974094073.html
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву - РИА Новости, 22.09.2024
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву
Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:30
2024-09-22T13:30
2024-09-22T13:37
происшествия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973121867_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_f496f88f0635543f9ff52acdebc4ec6c.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет Mash.Издание приводит слова его сослуживцев, которые рассказали, что давно не видели юриста, хотя сейчас он едва ли мог бы уехать из зоны СВО."Единственный способ уехать в Москву — рабочая командировка, но о таких никто из служивых ничего не слышал", — уточняет издание.Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева в Москве 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале убедил бывший адвокат Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973121867_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_4e5a21af6229c514b93993c650fd1c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
СМИ раскрыли, что еще грозит задержанному в Москве Пашаеву
Mash: Пашаеву грозит увольнение из армии, если выяснится, что он был в самоволке
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из армии, в случае если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет Mash
.
Издание приводит слова его сослуживцев, которые рассказали, что давно не видели юриста, хотя сейчас он едва ли мог бы уехать из зоны СВО.
"Единственный способ уехать в Москву — рабочая командировка, но о таких никто из служивых ничего не слышал", — уточняет издание.
Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева в Москве 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в феврале убедил бывший адвокат Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.