https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html

Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева

Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 22.09.2024

Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев, по словам сослуживцев, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка в зоне СВО, пишет Mash. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:09

2024-09-22T12:09

2024-09-22T13:28

происшествия

эльман пашаев

алексей блиновский

елена блиновская

т-80

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев, по словам сослуживцев, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка в зоне СВО, пишет Mash."Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80. Правда, бойцы пятой бригады, где он обосновался, его так ни разу и не видели", — уточняет издание.Отмечается, что бывший адвокат в феврале заключил контракт с Минобороны и служил в 95-м стрелковом полку, но "не понравился командованию". В июне он перевелся в пятую бригаду, где "быстро нашел общий язык с руководством" и пообещал юридическую помощь, говорится в публикации.Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале бывший адвокат Алексея Блиновского убедил его, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, эльман пашаев, алексей блиновский, елена блиновская, т-80