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Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 22.09.2024
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12:09 22.09.2024 (обновлено: 13:28 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974083025.html
Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева
Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 22.09.2024
Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева
Бывший адвокат Эльман Пашаев, по словам сослуживцев, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка в зоне СВО, пишет Mash. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:09
2024-09-22T13:28
происшествия
эльман пашаев
алексей блиновский
елена блиновская
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев, по словам сослуживцев, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка в зоне СВО, пишет Mash."Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80. Правда, бойцы пятой бригады, где он обосновался, его так ни разу и не видели", — уточняет издание.Отмечается, что бывший адвокат в феврале заключил контракт с Минобороны и служил в 95-м стрелковом полку, но "не понравился командованию". В июне он перевелся в пятую бригаду, где "быстро нашел общий язык с руководством" и пообещал юридическую помощь, говорится в публикации.Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в феврале бывший адвокат Алексея Блиновского убедил его, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html
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происшествия, эльман пашаев, алексей блиновский, елена блиновская, т-80
Происшествия, Эльман Пашаев, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Т-80
Стали известны детали службы в зоне СВО задержанного экс-адвоката Пашаева

Mash: сослуживцы экс-адвоката Ефремова Пашаева никогда не видели его в бою

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев, по словам сослуживцев, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка в зоне СВО, пишет Mash.
"Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80. Правда, бойцы пятой бригады, где он обосновался, его так ни разу и не видели", — уточняет издание.
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Отмечается, что бывший адвокат в феврале заключил контракт с Минобороны и служил в 95-м стрелковом полку, но "не понравился командованию". В июне он перевелся в пятую бригаду, где "быстро нашел общий язык с руководством" и пообещал юридическую помощь, говорится в публикации.
Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева 17 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в феврале бывший адвокат Алексея Блиновского убедил его, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
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ПроисшествияЭльман ПашаевАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяТ-80
 
 
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