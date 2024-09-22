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В Британии сделали страшное предсказание о России - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 22.09.2024 (обновлено: 09:29 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974065488.html
В Британии сделали страшное предсказание о России
В Британии сделали страшное предсказание о России - РИА Новости, 22.09.2024
В Британии сделали страшное предсказание о России
Разрешение Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow вовлечет Лондон в конфликт, предупредил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:24
2024-09-22T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
киев
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Разрешение Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow вовлечет Лондон в конфликт, предупредил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X ."Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — написал он.Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972611307.html
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в мире, россия, великобритания, киев, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Британии сделали страшное предсказание о России

Политик Кертен предостерег от разрешения Украине бить вглубь России Storm Shadow

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Разрешение Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow вовлечет Лондон в конфликт, предупредил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X .
"Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — написал он.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ
11 сентября, 22:15
Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.
В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ
13 сентября, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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