https://ria.ru/20240922/rossiya-1974065488.html

В Британии сделали страшное предсказание о России

В Британии сделали страшное предсказание о России - РИА Новости, 22.09.2024

В Британии сделали страшное предсказание о России

Разрешение Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow вовлечет Лондон в конфликт, предупредил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:24

2024-09-22T09:24

2024-09-22T09:29

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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дмитрий песков

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Разрешение Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow вовлечет Лондон в конфликт, предупредил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X ."Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — написал он.Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972611307.html

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в мире, россия, великобритания, киев, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины