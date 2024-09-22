В Британии сделали страшное предсказание о России
Политик Кертен предостерег от разрешения Украине бить вглубь России Storm Shadow
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Разрешение Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow вовлечет Лондон в конфликт, предупредил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X .
"Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — написал он.
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Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее Минобороны королевства опровергло эту информацию.
В свою очередь, газета Telegraph сообщала со ссылкой на источники в британском правительстве, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование английских Storm Shadow для ударов по России. Разрешение Вашингтона на применение этих ракет необходимо из-за того, что они используются в тандеме с американскими системами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории государства с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по России, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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