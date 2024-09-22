Рейтинг@Mail.ru
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 22.09.2024 (обновлено: 21:26 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/razminirovanie-1974131467.html
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов - РИА Новости, 22.09.2024
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ, сообщил глава муниципального образования Анатолий Перепелин... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:18
2024-09-22T21:26
происшествия
тихорецкий район
тихорецк
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974133285_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bff5c4ae0c5ea7014bed85288bea3df9.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ, сообщил глава муниципального образования Анатолий Перепелин в Telegram-канале."Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности решено: жители могут возвращаться в свои домовладения", — написал он.Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Средства ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.Власти приняли решение провести временную эвакуацию поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Всего вывезли 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули ПВР. Чуть позднее для создания более комфортных условий жителей перевезли в гостиницы.В районе ввели локальный режим ЧС.
https://ria.ru/20240922/ataka-1974129821.html
https://ria.ru/20240922/tikhoretsk-1974076742.html
тихорецкий район
тихорецк
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974133285_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f01f8253715a19ed51bafa0a13bb77f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихорецкий район, тихорецк, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, краснодарский край
Происшествия, Тихорецкий район, Тихорецк, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов

В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территории после атаки ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер обозначает найденную мину во время работ по разминированию
Сапер обозначает найденную мину во время работ по разминированию - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сапер обозначает найденную мину во время работ по разминированию. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ, сообщил глава муниципального образования Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
"Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности решено: жители могут возвращаться в свои домовладения", — написал он.
Эвакуация жителей Тихорецкого района - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ
Вчера, 19:44
Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Средства ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.
Власти приняли решение провести временную эвакуацию поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Всего вывезли 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули ПВР. Чуть позднее для создания более комфортных условий жителей перевезли в гостиницы.
В районе ввели локальный режим ЧС.
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Тихорецком районе ввели временный запрет полевых работ в зоне ЧП
Вчера, 11:18
 
ПроисшествияТихорецкий районТихорецкВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала