https://ria.ru/20240922/razminirovanie-1974131467.html
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов - РИА Новости, 22.09.2024
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ, сообщил глава муниципального образования Анатолий Перепелин... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:18
2024-09-22T20:18
2024-09-22T21:26
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КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края завершили разминирование территории после атаки дронов ВСУ, сообщил глава муниципального образования Анатолий Перепелин в Telegram-канале."Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности решено: жители могут возвращаться в свои домовладения", — написал он.Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Средства ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.Власти приняли решение провести временную эвакуацию поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Всего вывезли 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули ПВР. Чуть позднее для создания более комфортных условий жителей перевезли в гостиницы.В районе ввели локальный режим ЧС.
https://ria.ru/20240922/ataka-1974129821.html
https://ria.ru/20240922/tikhoretsk-1974076742.html
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происшествия, тихорецкий район, тихорецк, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, краснодарский край
Происшествия, Тихорецкий район, Тихорецк, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территории после атаки ВСУ