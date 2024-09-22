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Фонд Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку жены Пушкина

Фонд Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку жены Пушкина - РИА Новости, 22.09.2024

Фонд Абдразакова поможет отреставрировать шкатулку жены Пушкина

Фонд оперного певца Ильдара Абдразакова в год 225-летия Александра Пушкина поможет отреставрировать шкатулку его жены Натальи Гончаровой, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:02

2024-09-22T01:02

2024-09-22T01:02

россия

александр пушкин

ильдар абдразаков

государственный эрмитаж

культура

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фонд оперного певца Ильдара Абдразакова в год 225-летия Александра Пушкина поможет отреставрировать шкатулку его жены Натальи Гончаровой, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. Мемориальный музей-квартира Пушкина в год празднования 225-летнего юбилея великого русского поэта передаст реставраторам Государственного Эрмитажа уникальный исторический артефакт – шкатулку, принадлежавшую его жене Наталье Гончаровой. Работа стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда Абдразакова. Передача состоится 22 сентября в стенах Мемориального музея-квартиры А.С.Пушкина. Фонд Абдразакова организует бережную реставрацию с участием лучших специалистов России. После смерти супруга Пушкина хранила в шкатулке все его письма, аккуратно разложив их по конвертам с указанием даты и места отправления. Особую ценность шкатулке придает портрет Пушкина, вставленный в центр крышки. Он выполнен по типу гравированного изображения поэта, созданного художником Николаем Уткиным. Многие отмечали, что именно Уткину удалось наиболее точно передать образ русского гения. Уникальный артефакт прошел долгий путь, прежде чем попасть в Мемориальный музей-квартиру поэта. Шкатулка поступила в музей из Пушкинского дома в 1953 году. Вначале ХХ века Пушкинский дом получил этот исторический предмет из коллекции Ильи Шляпкина. Коллекционеру досталась шкатулка от жены Новгородской городской управы Анны Сидоровой, а она, в свою очередь, получила ее от камердинера второго мужа Гончаровой Петра Ланского.

https://ria.ru/20240919/odessa-1973731571.html

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россия, александр пушкин, ильдар абдразаков, государственный эрмитаж, культура, общество