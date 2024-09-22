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Во Владимире локализовали пожар на хозяйственных постройках

Во Владимире локализовали пожар на хозяйственных постройках - РИА Новости, 22.09.2024

Во Владимире локализовали пожар на хозяйственных постройках

Возгорание хозяйственных построек во Владимире на площади 2,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:45

2024-09-22T17:45

2024-09-22T17:48

происшествия

владимир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 22 сен — РИА Новости. Возгорание хозяйственных построек во Владимире на площади 2,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России. Как ранее информировало региональное ГУ МЧС, в 15.23. поступило сообщение о загорании хозпостроек на улице Фоминская во Владимире. Из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Существовала угроза дальнейшего распространения. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар во Владимире", - сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

владимир

россия

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происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)