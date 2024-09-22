https://ria.ru/20240922/pozhar-1974113190.html

Во Владимире загорелись хозпостройки

Во Владимире загорелись хозпостройки - РИА Новости, 22.09.2024

Во Владимире загорелись хозпостройки

Хозяйственные постройки горят во Владимире на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T16:44

2024-09-22T16:44

2024-09-22T17:49

происшествия

владимир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 22 сен — РИА Новости. Хозяйственные постройки горят во Владимире на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону."Двадцать второго сентября в 15.23 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о загорании хозпостроек по адресу: город Владимир, микрорайон Заклязменский, улица Фоминская у дома номер 3. Из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, существует угроза дальнейшего распространения огня. На месте работают 30 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники.Позже ГУ МЧС сообщило, что угрозы жилым домам нет, эвакуация не требуется.По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

владимир

россия

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происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)