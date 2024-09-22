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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 22.09.2024
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09:17 22.09.2024 (обновлено: 10:55 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pozdravlenie-1974064720.html
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 22.09.2024
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:17
2024-09-22T10:55
в мире
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центральная азия
владимир путин
сердар бердымухамедов
туркмения
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.&quot;Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня — на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе&quot;, — говорится в поздравлении.Путин отметил, что в России президента Туркмении знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства двух стран.Российский лидер также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
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в мире, россия, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , туркмения
В мире, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Туркмения
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
«

"Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня — на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе", — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что в России президента Туркмении знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства двух стран.
Российский лидер также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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В миреРоссияЦентральная АзияВладимир ПутинСердар БердымухамедовТуркмения
 
 
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