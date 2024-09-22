Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
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"Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня — на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе", — говорится в поздравлении.
Путин отметил, что в России президента Туркмении знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства двух стран.
Российский лидер также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
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