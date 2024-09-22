https://ria.ru/20240922/pozdravlenie-1974064720.html

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 22.09.2024

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:17

2024-09-22T09:17

2024-09-22T10:55

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центральная азия

владимир путин

сердар бердымухамедов

туркмения

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля."Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня — на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе", — говорится в поздравлении.Путин отметил, что в России президента Туркмении знают как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства двух стран.Российский лидер также пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , туркмения