https://ria.ru/20240922/postradavshie-1974050502.html
Всех пострадавших при теракте в "Крокусе" выписали из больниц
Всех пострадавших при теракте в "Крокусе" выписали из больниц - РИА Новости, 22.09.2024
Всех пострадавших при теракте в "Крокусе" выписали из больниц
Все пострадавшие при теракте в "Крокусе", которые находились в больницах, выписаны, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:50
2024-09-22T01:50
2024-09-22T07:39
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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красногорск
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Все пострадавшие при теракте в "Крокусе", которые находились в больницах, выписаны, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "Все пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны", — сказал Кузнецов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20240922/panikhida-1974046046.html
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происшествия, россия, красногорск, москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Москва, Крокус Сити Холл
Всех пострадавших при теракте в "Крокусе" выписали из больниц
Всех пострадавших в "Крокусе", проходивших лечение в стационарах, выписали