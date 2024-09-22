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В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 22.09.2024 (обновлено: 08:57 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/poltava-1974062925.html
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.09.2024
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:56
2024-09-22T08:57
специальная военная операция на украине
полтавская область
в мире
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Есть повреждение энергетической инфраструктуры в одном районе области", - говорится в сообщении Пронина. Он добавил, что без света остался ряд потребителей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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полтавская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, В мире, Украина
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Полтавской области заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

© iStock.com / 3sbworldВид на Полтаву
Вид на Полтаву - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© iStock.com / 3sbworld
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.
"Есть повреждение энергетической инфраструктуры в одном районе области", - говорится в сообщении Пронина. Он добавил, что без света остался ряд потребителей.
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