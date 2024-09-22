https://ria.ru/20240922/poltava-1974062925.html

В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.09.2024

В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:56

2024-09-22T08:56

2024-09-22T08:57

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Есть повреждение энергетической инфраструктуры в одном районе области", - говорится в сообщении Пронина. Он добавил, что без света остался ряд потребителей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

украина

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Ольга Фомченкова

полтавская область, в мире, украина