https://ria.ru/20240922/poltava-1974062925.html
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 22.09.2024
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:56
2024-09-22T08:56
2024-09-22T08:57
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Полтавской области, заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Есть повреждение энергетической инфраструктуры в одном районе области", - говорится в сообщении Пронина. Он добавил, что без света остался ряд потребителей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, В мире, Украина
В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Полтавской области заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры