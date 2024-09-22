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В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением - РИА Новости, 22.09.2024
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23:43 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/poland-1974143742.html
В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением
В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением - РИА Новости, 22.09.2024
В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением
Польские военные бездоказательно обвиняют Россию в "информационно-психологической" операции в связи с наводнением в стране, не приводя никаких конкретных фактов РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T23:43
2024-09-22T23:43
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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Польские военные бездоказательно обвиняют Россию в "информационно-психологической" операции в связи с наводнением в стране, не приводя никаких конкретных фактов подобной активности в киберпространстве. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение - реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия. "В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией Российской Федерации", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте Войск защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши на платформе X. Польские военные утверждают, что Россия "использует в киберпространстве технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности". Утверждается, что одним из элементов "операции" является "попытка подорвать доверие к структурам государственной безопасности Польши". При этом польские военные не приводят никаких конкретных фактов российской активности в киберпространстве по поводу наводнения в Польше. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ по различным поводам, включая якобы вмешательство во внутренние дела. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html
https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html
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в мире, россия, польша, москва, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Москва, Мария Захарова
В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением

Польские военные обвинили РФ в психологической операции при наводнении

© AP PhotoСпасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши
Спасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo
Спасатели откачивают воду с городских улиц в городе Глогов, пострадавшем от сильного наводнения на юго-западе Польши
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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Польские военные бездоказательно обвиняют Россию в "информационно-психологической" операции в связи с наводнением в стране, не приводя никаких конкретных фактов подобной активности в киберпространстве.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение - реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
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"В связи с наводнением, происходящим на юго-западе Польши, мы имеем дело с информационно-психологической операцией Российской Федерации", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте Войск защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши на платформе X.
Польские военные утверждают, что Россия "использует в киберпространстве технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности".
Утверждается, что одним из элементов "операции" является "попытка подорвать доверие к структурам государственной безопасности Польши".
При этом польские военные не приводят никаких конкретных фактов российской активности в киберпространстве по поводу наводнения в Польше.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ по различным поводам, включая якобы вмешательство во внутренние дела. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
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