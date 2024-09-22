https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html

В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России

В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России - РИА Новости, 22.09.2024

В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России

В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:11

2024-09-22T17:11

2024-09-22T19:35

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исламабад

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в Исламабаде в Telegram-канале."По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали", — говорится в заявлении.Как уточнили в посольстве, в воскресенье Хорев в составе делегации послов нескольких стран принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.Позднее МИД Пакистана завил, что ЧП произошло с передовым полицейским автомобилем, который был подорван самодельным взрывным устройством. В результате погиб один из стражей порядка, еще трое получили ранения.Отмечается, что все члены дипкорпуса благополучно вернулись в столицу страны. В ведомстве не указали, о представителях каких государств идет речь, но, по данным источника телеканала Geo, это послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и другие.

https://ria.ru/20240907/boi-1971312929.html

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в мире, пакистан, россия, исламабад