https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России - РИА Новости, 22.09.2024
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:11
2024-09-22T17:11
2024-09-22T19:35
в мире
пакистан
россия
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974116630_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_d5be70c6faaf5d6fcbb7864114b8d695.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в Исламабаде в Telegram-канале."По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали", — говорится в заявлении.Как уточнили в посольстве, в воскресенье Хорев в составе делегации послов нескольких стран принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.Позднее МИД Пакистана завил, что ЧП произошло с передовым полицейским автомобилем, который был подорван самодельным взрывным устройством. В результате погиб один из стражей порядка, еще трое получили ранения.Отмечается, что все члены дипкорпуса благополучно вернулись в столицу страны. В ведомстве не указали, о представителях каких государств идет речь, но, по данным источника телеканала Geo, это послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и другие.
https://ria.ru/20240907/boi-1971312929.html
пакистан
россия
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974116630_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_983e8a599c2577863f9d92da2392b658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, исламабад
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
В Пакистане машина, сопровождавшая делегацию с послом РФ, подорвалась на мине
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в Исламабаде в Telegram-канале
.
"По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали", — говорится в заявлении.
Как уточнили в посольстве, в воскресенье Хорев в составе делегации послов нескольких стран принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва
. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.
Позднее МИД Пакистана завил, что ЧП произошло с передовым полицейским автомобилем, который был подорван самодельным взрывным устройством. В результате погиб один из стражей порядка, еще трое получили ранения.
Отмечается, что все члены дипкорпуса благополучно вернулись в столицу страны. В ведомстве не указали, о представителях каких государств идет речь, но, по данным источника телеканала Geo, это послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и другие.