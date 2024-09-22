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В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России - РИА Новости, 22.09.2024
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17:11 22.09.2024 (обновлено: 19:35 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/podryv-1974116480.html
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России - РИА Новости, 22.09.2024
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России
В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:11
2024-09-22T19:35
в мире
пакистан
россия
исламабад
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в Исламабаде в Telegram-канале."По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали", — говорится в заявлении.Как уточнили в посольстве, в воскресенье Хорев в составе делегации послов нескольких стран принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.Позднее МИД Пакистана завил, что ЧП произошло с передовым полицейским автомобилем, который был подорван самодельным взрывным устройством. В результате погиб один из стражей порядка, еще трое получили ранения.Отмечается, что все члены дипкорпуса благополучно вернулись в столицу страны. В ведомстве не указали, о представителях каких государств идет речь, но, по данным источника телеканала Geo, это послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и другие.
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в мире, пакистан, россия, исламабад
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад
В Пакистане подорвалась машина, сопровождавшая делегацию с послом России

В Пакистане машина, сопровождавшая делегацию с послом РФ, подорвалась на мине

© AP Photo / Fareed KhanАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Fareed Khan
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Пакистане автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, сообщило российское диппредставительство в Исламабаде в Telegram-канале.
"По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали", — говорится в заявлении.
© Фото : Посольство России в Пакистане/TelegramПосол России в Пакистане Альберт Хорев во время Форума по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва
Посол России в Пакистане Альберт Хорев во время Форума по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Посольство России в Пакистане/Telegram
Посол России в Пакистане Альберт Хорев во время Форума по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва
Как уточнили в посольстве, в воскресенье Хорев в составе делегации послов нескольких стран принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.
Позднее МИД Пакистана завил, что ЧП произошло с передовым полицейским автомобилем, который был подорван самодельным взрывным устройством. В результате погиб один из стражей порядка, еще трое получили ранения.
Отмечается, что все члены дипкорпуса благополучно вернулись в столицу страны. В ведомстве не указали, о представителях каких государств идет речь, но, по данным источника телеканала Geo, это послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и другие.
Между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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