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В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане - РИА Новости, 22.09.2024
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13:28 22.09.2024 (обновлено: 13:29 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/podryv-1974093661.html
В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане
В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане - РИА Новости, 22.09.2024
В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане
Президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:28
2024-09-22T13:29
в мире
ливан
израиль
ицхак герцог
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане. "Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции", - заявил Герцог. При этом ранее СМИ сообщали о том, что именно Израиль принимал непосредственное участие в подготовке операции, а по данным телеканала ABC News, операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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в мире, ливан, израиль, ицхак герцог, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Ицхак Герцог, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане

Герцог отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане.
"Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции", - заявил Герцог.
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При этом ранее СМИ сообщали о том, что именно Израиль принимал непосредственное участие в подготовке операции, а по данным телеканала ABC News, операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванИзраильИцхак ГерцогМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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