В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане
Герцог отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане.
"Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции", - заявил Герцог.
При этом ранее СМИ сообщали о том, что именно Израиль принимал непосредственное участие в подготовке операции, а по данным телеканала ABC News, операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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