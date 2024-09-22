https://ria.ru/20240922/podryv-1974093661.html

В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане

В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане - РИА Новости, 22.09.2024

В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:28

2024-09-22T13:28

2024-09-22T13:29

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ицхак герцог

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане. "Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции", - заявил Герцог. При этом ранее СМИ сообщали о том, что именно Израиль принимал непосредственное участие в подготовке операции, а по данным телеканала ABC News, операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

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в мире, ливан, израиль, ицхак герцог, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане