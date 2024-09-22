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Диетолог предупредила об опасности пельменей - РИА Новости, 22.09.2024
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03:11 22.09.2024 (обновлено: 03:13 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html
Диетолог предупредила об опасности пельменей
Диетолог предупредила об опасности пельменей - РИА Новости, 22.09.2024
Диетолог предупредила об опасности пельменей
Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, особенно актуально это для любителей покупать полуфабрикаты в магазине,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:11
2024-09-22T03:13
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, особенно актуально это для любителей покупать полуфабрикаты в магазине, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение", — сказала Волкова. При этом разнообразить рацион домашними пельменями безопасно, считает врач. Однако не рекомендуется есть их каждый день при желании сохранить или снизить вес, добавила она.
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общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож), питание
Общество, Здоровье, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Питание
Диетолог предупредила об опасности пельменей

Диетолог Волкова: ежедневное употребление пельменей может привести к ожирению

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Pixabay / islandworks
Пельмени. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, особенно актуально это для любителей покупать полуфабрикаты в магазине, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение", — сказала Волкова.
При этом разнообразить рацион домашними пельменями безопасно, считает врач. Однако не рекомендуется есть их каждый день при желании сохранить или снизить вес, добавила она.
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