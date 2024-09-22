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Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны - РИА Новости, 22.09.2024
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00:35 22.09.2024
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Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны
Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны - РИА Новости, 22.09.2024
Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны
Министр обороны Армении Сурен Папикян в послании, адресованном своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, выразил уверенность в расширении двустороннего... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:35
2024-09-22T00:35
в мире
армения
франция
себастьян лекорню
стефан сежурне
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян в послании, адресованном своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства. Отмечается, что Папикян поздравил Лекорню с переназначением на должность. &quot;Уважаемый Себастьян, с большой радостью передаю вам свои теплые и искренние поздравления с переназначением на пост министра вооруженных сил Франции. Уверен, что тесное сотрудничество между Арменией и Францией в сфере обороны будет продолжаться и еще больше расширяться и развиваться на благо наших стран&quot;, — говорится в послании.Шестнадцатого сентября глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Париж продолжит сотрудничество с Ереваном в сфере обороны. По его словам, Армения должна иметь возможность защитить свою целостность, территорию, население. Он добавил, что сотрудничество между друзьями в этой сфере естественно. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. В феврале Папикян и Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки. В июне Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. В свою очередь минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.
https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html
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в мире, армения, франция, себастьян лекорню, стефан сежурне, арарат мирзоян
В мире, Армения, Франция, Себастьян Лекорню, Стефан Сежурне, Арарат Мирзоян
Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны

Папикян: Армения надеется на расширение партнерства с Францией в сфере обороны

© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян в послании, адресованном своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.
Отмечается, что Папикян поздравил Лекорню с переназначением на должность.
«

"Уважаемый Себастьян, с большой радостью передаю вам свои теплые и искренние поздравления с переназначением на пост министра вооруженных сил Франции. Уверен, что тесное сотрудничество между Арменией и Францией в сфере обороны будет продолжаться и еще больше расширяться и развиваться на благо наших стран", говорится в послании.

Шестнадцатого сентября глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Париж продолжит сотрудничество с Ереваном в сфере обороны. По его словам, Армения должна иметь возможность защитить свою целостность, территорию, население. Он добавил, что сотрудничество между друзьями в этой сфере естественно.
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Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
В феврале Папикян и Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки.
В июне Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. В свою очередь минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.
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В миреАрменияФранцияСебастьян ЛекорнюСтефан СежурнеАрарат Мирзоян
 
 
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